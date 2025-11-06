आइटीआइ में नए 270 से 390 घंटे के शार्ट टर्म कोर्स, टाटा टेक्नोलाजी के सहयोग से कौशल विकास
बरेली मंडल के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) में टाटा टेक्नोलाजी के सहयोग से 270 से 390 घंटे के नए 'शार्ट टर्म' कोर्स शुरू होंगे। इसका उद्देश्य कौशल विकास को बढ़ावा देना है, जिससे छात्रों को आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इन कोर्सों से युवाओं को सशक्त बनाया जाएगा।
हिमांशु अग्निहोत्री, जागरण, बरेली। मंडल के आठ राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आइटीआइ) में सत्र 2026-2027 से विद्यार्थी शार्ट टर्म तकनीकी कोर्स की पढ़ाई कर सकेंगे। इसमें रोबोट आपरेटर, डिजाइन, इवी टेक्नीिशियन, लैथ मशीन टेक्नीशियन, वेल्डिंग, सीएनसी प्रोग्रामर आदि का आधुनिक मशीनों से प्रशिक्षण दिया जाएगा।
खास बात यह है कि पाठ्यक्रम की अवधि 270 घंंटे से 390 घंटे तक निर्धारित की गई है। इसके लिए करीब साढ़े चार करोड़ से आइटीआइ अपग्रेड किए जा रहे हैं, जहां जल्द कक्षाएं लगाई जा सकेंगी। टाटा टेक्नोलाजी के सहयोग से अपग्रेड होने वाले आइटीआइ में भी नई ट्रेड की पढ़ाई शुरू कराई जाएगी। यहां से प्रशिक्षण पाकर निकलने वाले युवाओं को टाटा में रोजगार के भी अवसर मिलेंगे।
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षु-शिशिक्षु) राम राज यादव ने बताया, शार्ट टर्म कोर्स का उद्देश्य कम समय में कोई विशेष कौशल सिखाना या नौकरी के लिए तैयार करना होता है। इसके लिए करीब साढ़े चार करोड़ रुपये से आइटीआइ में भवन निर्माण हो रहा है। टाटा टेक्नोलाजी के दूसरे चरण में इन आइटीआइ का चयन किया गया है।
इन कोर्स में जो विद्य्राथी आइटीआइ कर रहे हैं, वे भी प्रवेश ले सकेंगे। वहीं जिन्होंने पूर्व में उत्तीर्ण कर लिया है, वह भी दाखिला लेकर कौशल विकास कर सकेंगे। योग्यता कोर्स के अनुसार 10वीं और 12वीं रहेगी, 23 में से कौन-कौन से कोर्स संचालित किए जा सकते हैं। यह जल्द निर्धारित किया जाएगा।
इन कोर्सों से होगा कौशल विकास
अपग्रेड होने वालों में बरेली का आंवला, सिंधौली, बदायूं का दातागंज, दहगवां, कादरचौक, बिसौली, पीलीभीत का पूरनपुर व शाहजहांपुर का पुवांया आइटीआइ शामिल है। नए शार्ट टर्म कोर्सों में कैम प्रोग्रामर (270 घंटे), आटो इलेक्ट्रिकल डिजाइन टेक्निशियन (390 घंटे), आटो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस टेक्नीशियन (270 घंटे) शामिल है।
इसके अलावा आटोमोबाइल रिपेयर एंड मेंटेनेंस जूनियर टेक्नीशियन (270), बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल जूनियर टेक्नीशियन (270 घंटे), आटोमोबाइल टियरडाउन एंड बेंचमार्किंग जूनियर टेक्नीशियन (270 घंटे), एडवांस्ड सीएनसी मसीनिंग टेक्नीशियन (390 घंटे), एडीटिव मैन्यूफैक्चरिंग प्रोसेस जूनियर टेक्नीशियन (270 घंटे) को शामिल किया है।
वहीं एडवांस आटोमोबाइल जूनियर टेक्नीशियन (270 घंटे), एडवांस्ड प्लंबिंग टेक्नीशियन (390 घंटे), सीएनसी मिलिंग मशीन जूनियर टेक्नीशियन (390 घंटे), सीएनसी लैथ मशीन जूनियर टेक्नीशियन (390 घंटे), जूनियर वेल्डिंग टेक्नीशियन (270 घंटे), एडवांस्ड पेंटिंग टेक्नीशियन (390 घंटे), जूनियर प्रोडक्ट डिजाइनर (390 घंटे) को शामिल किया है।
साथ ही प्रोडेक्ट वेरियफायर, प्रोसेस कंट्रोल एंड आटोमेशन (390 घंटे), आइओटी (270 घंटे), फंडामेंटल आफ इनोवेशन एंड डिजाइन थिंकिंग (270 घंटे), जूनियर प्रोडक्ट डिजाइनर जेनेरिक (270 घंटे), जूनियर कैम प्रोग्रामर सीएनसी लैथ (270 घंटे), जूनियर रोबोट आपरेटर- मैटेरियल हैंडलिंग व आर्क वेल्डिंग (390 घंटे) शामिल हैं।
