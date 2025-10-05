Language
    पैसे की लालच देकर बच्चों से गन्ने के खेत में किया कुकर्म, पुलिस ने किया गिरफ्तार

    By Dinesh Gangwar Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 08:00 PM (IST)

    हाफिजगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवक ने दो बच्चों को पैसे का लालच देकर गन्ने के खेत में ले जाकर कुकर्म किया। एक बच्चे के साथ कुकर्म किया गया जबकि दूसरे के साथ प्रयास किया गया। पीड़ित पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    बच्चों को गन्ने के खेत में ले जाकर किया कुकर्म। जागरण

    संवाद सूत्र, रिठौरा । थाना हाफिजगंज के एक गांव निवासी पिता ने बताया कि उसके दो बच्चे, जिनकी उम्र सात व छह साल है। शनिवार दोपहर खेत पर धान की वाली बीनने गए थे। वहां गांव का ही एक युवक उनके दोनों पुत्रों को रुपये देने के बहाने गन्ने के खेत में ले गया।

    एक युवक ने बड़े पुत्र के साथ कुकर्म किया और छोटे से कुकर्म का प्रयास। दोनों बच्चों ने घर पहुंचकर स्वजन को सूचना दी। पीड़ित पिता ने थाने में तहरीर दी।

    पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित को हिरासत में ले लिया है। थाना प्रभारी पवन कुमार सिंह ने बताया कि पिता की तहरीर पर अरुण के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।