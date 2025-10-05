पैसे की लालच देकर बच्चों से गन्ने के खेत में किया कुकर्म, पुलिस ने किया गिरफ्तार

संवाद सूत्र, रिठौरा । थाना हाफिजगंज के एक गांव निवासी पिता ने बताया कि उसके दो बच्चे, जिनकी उम्र सात व छह साल है। शनिवार दोपहर खेत पर धान की वाली बीनने गए थे। वहां गांव का ही एक युवक उनके दोनों पुत्रों को रुपये देने के बहाने गन्ने के खेत में ले गया।

एक युवक ने बड़े पुत्र के साथ कुकर्म किया और छोटे से कुकर्म का प्रयास। दोनों बच्चों ने घर पहुंचकर स्वजन को सूचना दी। पीड़ित पिता ने थाने में तहरीर दी।

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित को हिरासत में ले लिया है। थाना प्रभारी पवन कुमार सिंह ने बताया कि पिता की तहरीर पर अरुण के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।