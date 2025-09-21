Nawabganj News : पुलिस के डर से छेड़छाड़ के आरोपित ने छात्रा से किया निकाह

नवाबगंज में युवती से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आरोपी ने जेल जाने के डर से पीड़िता से निकाह कर लिया। पुलिस की दबिश के बाद दोनों पक्षों में समझौता हुआ और पंचायत में निकाह कराने पर सहमति बनी। रविवार को निकाह के बाद युवती को ससुराल विदा किया गया। छेड़छाड़ के आरोपी ने पीड़िता से किया निकाह।

संवाद सहयोगी, नवाबगंज । चार दिन पूर्व युवती के साथ हुई छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपितों की तलाश में छापामारी शुरू कर दी। जेल जाने के डर से आरोपित ने युवती से निकाह कर लिया। निकाह के बाद युवती को उसकी ससुराल विदा कर दिया गया। कस्बे में रहने वाली एक युवती बरेली के एक कालेज की छात्रा है।

कस्बे में ही बाजार रोड पर गारमेंट्स की दुकान चलाने वाला एक युवक उस पर बुरी नजर रखता था। जब वह कालेज जाने के लिए घर से निकलती तो वह उससे छेड़छाड़ करता था। 17 सितंबर को वह घर से कालेज जाने के लिए निकली तो उसका भाई भी उसके साथ चल दिया।

बाजार रोड पर पहुंचने पर युवक ने उससे छेड़छाड़ की, जिसका उसने विरोध किया तो युवक और उसके भाई ने युवती और उसके भाई से मारपीट की। घटना की प्राथमिकी युवती के पिता की ओर से थाना नवाबगंज में दर्ज करायी गयी थी।