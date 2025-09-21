Language
    Nawabganj News : पुलिस के डर से छेड़छाड़ के आरोपित ने छात्रा से किया निकाह

    By Dinesh Gangwar Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 09:46 PM (IST)

    नवाबगंज में युवती से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आरोपी ने जेल जाने के डर से पीड़िता से निकाह कर लिया। पुलिस की दबिश के बाद दोनों पक्षों में समझौता हुआ और पंचायत में निकाह कराने पर सहमति बनी। रविवार को निकाह के बाद युवती को ससुराल विदा किया गया। छेड़छाड़ के आरोपी ने पीड़िता से किया निकाह।

    पुलिस के डर से छेड़छाड़ के आरोपित ने युवती से किया निकाह। जागरण

    संवाद सहयोगी, नवाबगंज । चार दिन पूर्व युवती के साथ हुई छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपितों की तलाश में छापामारी शुरू कर दी। जेल जाने के डर से आरोपित ने युवती से निकाह कर लिया। निकाह के बाद युवती को उसकी ससुराल विदा कर दिया गया। कस्बे में रहने वाली एक युवती बरेली के एक कालेज की छात्रा है।

    कस्बे में ही बाजार रोड पर गारमेंट्स की दुकान चलाने वाला एक युवक उस पर बुरी नजर रखता था। जब वह कालेज जाने के लिए घर से निकलती तो वह उससे छेड़छाड़ करता था। 17 सितंबर को वह घर से कालेज जाने के लिए निकली तो उसका भाई भी उसके साथ चल दिया।

    बाजार रोड पर पहुंचने पर युवक ने उससे छेड़छाड़ की, जिसका उसने विरोध किया तो युवक और उसके भाई ने युवती और उसके भाई से मारपीट की। घटना की प्राथमिकी युवती के पिता की ओर से थाना नवाबगंज में दर्ज करायी गयी थी।

    जिसके बाद पुलिस ने आरोपितों की तलाश में दबिश देना शुरू कर दी। इसके बाद आरोपित पक्ष के लोगों ने समझौते के प्रयास शुरू कर दिए, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोगों के बीच पंचायत हुई, जिसमें छेड़छाड़ के आरोपित युवक और युवती का निकाह कराने की बात पर दोनों पक्षों के लोगों ने सहमति दे दी। रविवार को उनका निकाह करा दिया गया। निकाह के बाद युवती को उसकी ससुराल भेज दिया गया।