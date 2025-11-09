बरेली में 11 से 15 नवंबर तक होगी राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता, 88 टीमें लेंगी हिस्सा

जागरण संवाददाता, बरेली। राष्ट्रीय विद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता-2025 को लेकर शहर में तैयारियां जोरशोर से चल रही हैं। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 11 से 15 नवंबर तक पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित की जाएगी। इस राष्ट्रीय आयोजन में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीमें हिस्सा लेंगी।

इसमें कुल 44 बालक व 44 बालिकाओं की टीमें यानी कुल 88 टीमें अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगी। रविवार को इस संबंध में राजकीय इंटर कॉलेज में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, मौके पर विजेता ट्राफी का भी अनावरण किया गया।

प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए राजकीय इंटर कॉलेज परिसर को विशेष रूप से तैयार किया गया है। मैदान की साज-सजावट, ग्राउंड लेवलिंग, नए मार्किंग, नेट सिस्टम, तथा खिलाड़ियों के बैठने और विश्राम के लिए बने विशेष ब्लॉक आकर्षण का केंद्र रहेंगे। मैदान के बगल में नया मंच भी तैयार कराया गया है, जहां से निर्णायक मंडली, विशिष्ट अतिथि और दर्शक मैचों का आनंद ले सकेंगे।

जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) डॉ. अजीत कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता के लिए टीमों का आगमन शुरू हो गया है। सबसे पहले त्रिपुरा राज्य की टीम बरेली पहुंच चुकी है, जिसका स्वागत विद्यालय प्रशासन की ओर से किया गया। खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था शहर के विभिन्न होटलों में की गई है, जहां उन्हें नाश्ते की सुविधा दी जाएगी। वहीं भोजन और रात्रि भोज का प्रबंध राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में ही किया गया है। खेल आयोजन समिति के सचिव व जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. अजीत कुमार ने बताया कि मणिपुर और मिजोरम की टीम भी प्रस्थान कर चुकी हैं और सोमवार तक उनके पहुंचने की उम्मीद है। अनुमान है कि सोमवार शाम तक अधिकतर टीमें जिले में पहुंच जाएंगी।

बजट व अतिथि व्यवस्थाएं इस पूरे आयोजन पर लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं। टीमों के स्वागत, परिवहन, आवास, सुरक्षा व्यवस्था और मैदान की तैयारियों पर प्रशासन ने विशेष ध्यान दिया है। नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, जिला खेल कार्यालय और स्थानीय प्रशासन एक समन्वित रूप से व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।

विशेष टीमें भी लेंगी हिस्सा राष्ट्रीय प्रतियोगिता में नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय संगठन, सैनिक स्कूलों और अन्य विशेष संस्थानों की टीमें भी भाग लेंगी, जिससे मुकाबले और भी रोमांचक होने की उम्मीद है। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार मुकाबले में प्रतिस्पर्धा बेहद कड़ी होगी।