राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में दम दिखाएंगे 22 राज्यों के खिलाड़ी, पहले दिन होंगे 60 मुकाबले

जागरण संवाददाता, बरेली। जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम स्थित स्मार्ट सिटी इंडोर हॉल में शुक्रवार को 41वीं सीनियर एवं 8वीं कैडेट आफिशियल राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। ताइक्वांडो फेडरेशन आफ इंडिया और उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो संघ की ओर से आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देशभर के 22 से अधिक राज्यों से आए 1,000 से अधिक खिलाड़ी और खेल अधिकारी भाग ले रहे हैं।

पहले दिन प्रतियोगिता में 60 से अधिक मुकाबले हुए।उद्घाटन समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो संघ के अध्यक्ष एवं फरीदपुर विधायक प्रो. श्याम बिहारी लाल, ताइक्वांडो फेडरेशन आफ इंडिया के अध्यक्ष फ़िरोज अहमद तथा महासचिव प्रभात कुमार शर्मा ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

इन राज्यों की टीमें ले रहीं हिस्सा

प्रतियोगिता में बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली, उत्तराखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर, तेलंगाना, दमन-दीव, नागर हवेली, असम और मेजबान उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं।

पहले दिन कैडेट बालक वर्ग के 45–49 किलोग्राम भार वर्ग में असम के आदित्य, जम्मू-कश्मीर के अहमद, झारखंड के संगम राज, पुडुचेरी के कृषु दत्ता, तमिलनाडु के सोमदेव, हरियाणा के सुनीत, पश्चिम बंगाल के विद्युत बौरी और मध्य प्रदेश के अक्षत ने तीसरे दौर में प्रवेश किया। पहले दिन विभिन्न भार वर्गों में 60 से अधिक मुकाबले खेले गए। शनिवार को सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले सुबह नौ बजे से शुरू होंगे।