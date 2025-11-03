बरेली में नेशनल डाग शो : आकर्षक नस्लों ने जीता दर्शकों का दिल, छाए रहे लेब्राडोर और डाबरमेन
बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में राष्ट्रीय डाग शो का आयोजन किया गया, जिसमें 40 नस्लों के 140 कुत्तों ने भाग लिया। देहरादून का डाबरमेन और लेबराडोर शो में प्रथम रहे। इस कार्यक्रम में विभिन्न नस्लों के कुत्तों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। डाग शो का उद्घाटन डा. रूपसी तिवारी ने किया, जिन्होंने श्वानों के संरक्षण पर जोर दिया।
जागरण संवाददाता, बरेली। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के कीड़ा प्रांगण में नेशनल डाग शो का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आइसीएआर-आइवीआरआइ) और रुहेलखण्ड केनेल क्लब के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। इसमें करीब 40 नस्लों के कुल 140 श्वानों ने प्रतिभाग किया। विभिन्न प्रजातियों के आकर्षक और प्रशिक्षित श्वानों ने अपनी उपस्थिति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। डाग शो का उद्घाटन आइवीआरआइ की संयुक्त निदेशक प्रसार शिक्षा डा. रूपसी तिवारी ने किया। उन्होंने श्वानों के प्रजनन, संरक्षण, संवर्धन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यता पर जोर दिया।
देहरादून का डाबरमेन को मिला पहला स्थान
विज्ञानी डा. अभिजीत पावड़े ने बताया कि 43 वें डाग शो प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर देहरादून का डाबरमेन, द्वितीय स्थान पर देहरादून का लेबराडोर, तृतीय स्थान पर दिल्ली का पामरेनियन, चतुर्थ स्थान पर दिल्ली का माल्टीज, पांचवें स्थान दिल्ली पर पिकनिज, छठे स्थान दिल्ली की यार्कशायर टेरियर, सातवें स्थान पर नोएडा का पामेरियन, आठवें स्थान पर कानपुर का राटव्हीलर रहा। 44वें डाग शो प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर देहरादून का लेबराडोर, द्वितीय स्थान पर देहरादून डाबरमैन का तृतीय स्थान पर दिल्ली का पामेरिनियम चतुर्थ स्थान पर दिल्ली का माल्टीज, पांचवें स्थान दिल्ली पर पिकनिज रहा। डाग शो का बेस्ट पप्पी–लेबराडोर, दिल्ली, जबकि रिजर्व बेस्ट पप्पी-फाक्स टेरियर, लखनऊ, बेस्ट ब्रेड इन इंडिया- डाबरमेन, देहरादून, रिजर्व बेस्ट ब्रेड इन इंडिया – पामरेनियन, दिल्ली, बेस्ट इंडीजीनियस ब्रीड–केरावेन हाउण्ड दिल्ली रहा ।
डाग शो में इन प्रमुख नस्लों के श्वानों ने लिया भाग
बीगल, गोल्डन रिट्रीवर, लैब्राडोर, बिशान फ्रीज़, पूडल, ल्हासा एप्सो, शिह-त्ज़ु, पग, फ्रेंच बुलडाग, चिहुआहुआ, डाबरमैन पिंशचर , केन कोर्सो, बाक्सर, ग्रेट डेन, मसटिफ, राटवाइलर, सेंट बर्नार्ड, जैक रसेल टेरियर, फाक्स टेरियर, यार्कशायर टेरियर, डैशहाउण्ड , पामरेनियन, तथा चाउ-चाउ जैसी नस्लें शामिल थीं।
निर्णायक मंडल के सदस्य
निर्णायकों में ऊटी, तमिलनाडु के शरत शर्मा, रिंग स्टीवर्ड–अतीन्द्र घोष, कानपुर और वेटिंग रिंगस्टीवर्ड- शैलेंद्र, सहारनपुर 44वें डाग शो के निर्णायक गोवा से सीए मार्टिन, रिंगस्टीवर्ड अन्युंग यांग्या, वेटिंग रिंगस्टीवर्ड- राजीव सचदेवा, सहारनपुर, अध्यक्ष- दिलीप कुमार टंडन, मानद सचिव सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल गुरदीप सिंह, उपाध्यक्ष अमित यादव, शो सचिव डा. डीके सक्सेना, शो कोषाध्यक्ष पवन भसीन और सदस्यों में श्रीमती बलवीर कौर, ममता भसीन तथा अंकित टंडन का योगदान रहा। डाग शो के सफल आयोजन में संस्थान निदेशक डा. त्रिवेणी दत्त, डीएम अविनाश सिंह, महापौर डा. उमेश गौतम, अपर महानिदेशक पशुपालन डा. एमपी सिंह, एडीएम सिटी आदि सहयोग रहा।
