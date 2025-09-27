अक्टूबर से हर रविवार को खुलेगा ये सरकारी विभाग, वसूली बढ़ाने के लिए योजनाओं में हुआ बदलाव

बरेली नगर निगम ने संपत्ति कर वसूली बढ़ाने के लिए नई योजना बनाई है। अक्टूबर से हर रविवार को टैक्स विभाग के दफ्तर खुलेंगे जहाँ कर जमा करने और आपत्तियों का निवारण होगा। इस वित्तीय वर्ष में 180 करोड़ रुपये वसूली का लक्ष्य है जिसमें से 44 करोड़ रुपये वसूल लिए गए हैं। किरायेदार रखने वाले भवनों पर व्यवसायिक कर लगेगा। कर्मचारियों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य किया गया है।

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में संपत्तिकर वसूली में प्रगति बढ़ाने के लिए नगर निगम के टैक्स विभाग ने अपनी योजनाओं में बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब अक्टूबर से प्रत्येक रविवार को भी टैक्स विभाग के सभी दफ्तर खोले जाएंगे, जहां आमजन अपने भवनों के टैक्स जमा करने के साथ आपत्तियों का निस्तारण करा सकेंगे।

चालू वित्त वर्ष में अब तक 44 करोड़ वसूलने का दावा किया गया है। नगर निगम ने चालू वित्त वर्ष में 180 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सभी वार्ड में वसूली शिविर लगाए जा रहे हैं।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी प्रमोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि गृहकर वसूली के लिए अक्टूबर से सभी जोनल कार्यालय व निगम के मुख्य कार्यालय में टैक्स विभाग का कार्यालय खोला जाएगा, जहां आमजन की टैक्स जमा करने के साथ डबल डिमांड, नाम में त्रुटि समेत अन्य शिकायतों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि निगम के सभी कर्मचारियों को आइडी कार्ड, टोपी आदि पहनने के लिए अनिवार्य किया गया है, जिसमें नगर निगम बरेली का लोगो भी प्रदर्शित किया गया है। इससे कार्यस्थल पर कर्मचारी को अपना परिचय देने की जरुरत नहीं पड़ेगी।