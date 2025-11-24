'रोना छोड़ कामयाबी की तरफ बढ़ें मुसलमान', मौलाना शहाबुद्दीन बोले- मदनी भी मान रहे मुस्लिम हो रहे टारगेट

जागरण संवाददाता, बरेली। आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने रविवार को बयान जारी किया कि रोना छोड़कर मुसलमान कामयाबी की तरफ बढ़ें। उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा, यह गलत है। मुसलमान आजाद भारत का हिस्सा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हर किसी के पास तरक्की करने का साधन हर किसी के पास तरक्की करने का साधन है। कोई भी ताकत किसी भी समुदाय को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। न ही किसी को रोका जा रहा है। बहुत से संस्थान ऐसे हैं, जहां मुसलमान बड़े-बड़े पदों पर हैं। यदि मुसलमान के पास काबिलियत है तो वह जरूर आगे बढ़ता है।