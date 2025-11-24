'रोना छोड़ कामयाबी की तरफ बढ़ें मुसलमान', मौलाना शहाबुद्दीन बोले- मदनी भी मान रहे मुस्लिम हो रहे टारगेट
आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि मुसलमान रोना छोड़कर सफलता की ओर बढ़ें। उन्होंने जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी के उस बयान का खंडन किया कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, और याद दिलाया कि मुसलमान आजाद भारत का हिस्सा हैं।
जागरण संवाददाता, बरेली। आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने रविवार को बयान जारी किया कि रोना छोड़कर मुसलमान कामयाबी की तरफ बढ़ें। उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा, यह गलत है। मुसलमान आजाद भारत का हिस्सा है।
हर किसी के पास तरक्की करने का साधन
हर किसी के पास तरक्की करने का साधन है। कोई भी ताकत किसी भी समुदाय को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। न ही किसी को रोका जा रहा है। बहुत से संस्थान ऐसे हैं, जहां मुसलमान बड़े-बड़े पदों पर हैं। यदि मुसलमान के पास काबिलियत है तो वह जरूर आगे बढ़ता है।
मुसलमानों को टारगेट किए जाने की बात फिजूल की है। अब इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। अब शिक्षा व तरक्की की बात होनी चाहिए। देश में बहुत मौके हैं। यदि कोई सोचे कि बिना मेहनत खाना मिल जाएगा तो यह मुमकिन नहीं है।
