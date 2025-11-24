Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'रोना छोड़ कामयाबी की तरफ बढ़ें मुसलमान', मौलाना शहाबुद्दीन बोले- मदनी भी मान रहे मुस्लिम हो रहे टारगेट

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि मुसलमान रोना छोड़कर सफलता की ओर बढ़ें। उन्होंने जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी के उस बयान का खंडन किया कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, और याद दिलाया कि मुसलमान आजाद भारत का हिस्सा हैं।    

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बरेली। आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने रविवार को बयान जारी किया कि रोना छोड़कर मुसलमान कामयाबी की तरफ बढ़ें। उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा, यह गलत है। मुसलमान आजाद भारत का हिस्सा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हर किसी के पास तरक्की करने का साधन

    हर किसी के पास तरक्की करने का साधन है। कोई भी ताकत किसी भी समुदाय को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। न ही किसी को रोका जा रहा है। बहुत से संस्थान ऐसे हैं, जहां मुसलमान बड़े-बड़े पदों पर हैं। यदि मुसलमान के पास काबिलियत है तो वह जरूर आगे बढ़ता है।

    मुसलमानों को टारगेट किए जाने की बात फिजूल की है। अब इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। अब शिक्षा व तरक्की की बात होनी चाहिए। देश में बहुत मौके हैं। यदि कोई सोचे कि बिना मेहनत खाना मिल जाएगा तो यह मुमकिन नहीं है।