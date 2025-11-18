Language
    बरेली में मीट कारोबारियों के कश्मीरी कनेक्शन से हड़कंप, संभल में भी पुलिस ने शुरू की जांच

    By Rajnesh Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 10:50 PM (IST)

    बरेली की दो नामचीन मीट निर्यातक कंपनियों का कश्मीरी कनेक्शन सामने आने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। जांच के दौरान दोनों कंपनियों में सुरक्षा कर्मी के पद पर काम करने वाले 27 कश्मीरी युवकों के नाम सामने आए हैं।

    जागरण संवाददाता, बरेली। जिले की दो नामचीन मीट निर्यातक कंपनियों का कश्मीरी कनेक्शन सामने आने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। जांच के दौरान दोनों कंपनियों में सुरक्षा कर्मी के पद पर काम करने वाले 27 कश्मीरी युवकों के नाम सामने आए हैं। दिल्ली ब्लास्ट की जांच कर रही एजेंसी से मिले इनपुट के आधार पर बरेली पुलिस ने जब मौके पर जाकर जांच की तो यह चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। स्थानीय स्तर पर इनका पुलिस सत्यापन तक नहीं कराया गया था।

    पुलिस अब लोकल इंटेलीजेंस यूनिट (एलआइयू) के माध्यम से सभी कश्मीरियों का सत्यापन करा रही है। जांच में पता चला है कि दोनों मीट कारोबारियों ने सुरक्षा का दायित्व जिस सिक्योरिटी एजेंसी को सौंपा था, उसका संचालक भी कश्मीर का ही रहने वाला है। पुलिस ने सभी कर्मचारियों का ब्योरा जुटाने के बाद उनकी गतिविधियों की जांच शुरू कर दी है। उनके वित्तीय लेनदेन तक की डिटेल खंगाली जा रही है। पुलिस इस बात की भी जांच करेगी कि कहीं इनके माध्यम से किसी गलत स्थान पर बड़े स्तर पर पैसों का ट्रांजेक्शसन तो नहीं किया गया है।



    बाहरी व्यक्तियों के भर्ती करने का क्या है नियम

    पुलिस के मुताबिक, जब भी किसी कंपनी में कोई बाहरी व्यक्ति काम करने आता है तो संबंधित कंपनी या फैक्ट्री उसका पुलिस सत्यापन कराती है। यदि उस कंपनी में थर्ड पार्टी (किसी तीसरे व्यक्ति) के माध्यम से उन्हें कंपनी में रखा जाता है तो उस व्यक्ति की पूरी जिम्मेदारी होती है जिसने कंपनी में भर्ती कराया है। ऐसे में उस थर्ड पार्टी को ही सभी कर्मचारियों का सत्यापन कराना होता है।