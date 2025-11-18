बरेली में मीट कारोबारियों के कश्मीरी कनेक्शन से हड़कंप, संभल में भी पुलिस ने शुरू की जांच

जागरण संवाददाता, बरेली। जिले की दो नामचीन मीट निर्यातक कंपनियों का कश्मीरी कनेक्शन सामने आने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। जांच के दौरान दोनों कंपनियों में सुरक्षा कर्मी के पद पर काम करने वाले 27 कश्मीरी युवकों के नाम सामने आए हैं। दिल्ली ब्लास्ट की जांच कर रही एजेंसी से मिले इनपुट के आधार पर बरेली पुलिस ने जब मौके पर जाकर जांच की तो यह चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। स्थानीय स्तर पर इनका पुलिस सत्यापन तक नहीं कराया गया था।

पुलिस अब लोकल इंटेलीजेंस यूनिट (एलआइयू) के माध्यम से सभी कश्मीरियों का सत्यापन करा रही है। जांच में पता चला है कि दोनों मीट कारोबारियों ने सुरक्षा का दायित्व जिस सिक्योरिटी एजेंसी को सौंपा था, उसका संचालक भी कश्मीर का ही रहने वाला है। पुलिस ने सभी कर्मचारियों का ब्योरा जुटाने के बाद उनकी गतिविधियों की जांच शुरू कर दी है। उनके वित्तीय लेनदेन तक की डिटेल खंगाली जा रही है। पुलिस इस बात की भी जांच करेगी कि कहीं इनके माध्यम से किसी गलत स्थान पर बड़े स्तर पर पैसों का ट्रांजेक्शसन तो नहीं किया गया है।