MBA की छात्रा को प्रेमजाल में फंसाकर बनाए शारीरिक संबंध, फोटो वायरल करने की दे रहा धमकी; मुकदमा दर्ज
एक एमबीए छात्रा ने एक व्यक्ति पर प्रेमजाल में फंसाकर शारीरिक संबंध बनाने और तस्वीरें वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने शादी का वादा किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, फरीदपुर। क्षेत्र के एक कॉलेज से एमबीए की पढ़ाई कर रही छात्रा की दोस्ती उसके ही कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र के साथ हो गई और दोनों में एक दोस्त की तरह बातचीत होती रहती थी। दोनों ने एक साथ ही एक कंपनी में नौकरी कर ली और फरीदपुर में कंपनी की तरफ से मिले मकान में रहने लगे। दोनों में दोस्ती प्रेम प्रसंग में बदल गई और उसने प्यार का वास्ता देकर छात्रा के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। छात्र के आपत्तिजनक फोटो भी बना लिए और अब उसके परिजनों एवं उसके होने वाले पति को उसके फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा है। छात्रा ने परेशान होकर आरोपी युवक के खिलाफ फरीदपुर थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है।
फरीदपुर क्षेत्र के एक कॉलेज में एमबीए की पढ़ाई कर रही एक छात्रा ने थाना पुलिस को भी तहरीर में बताया है कि उसके ही कॉलेज में पढ़ने वाले रोहित नाम के छात्र से दोस्ती हो गई थी और वह आपस में एक दोस्त की तरह एक दूसरे से एक बातचीत करते रहते थे बाद में दोनों ने फरीदपुर में एक कंपनी में साथ ही साथ नौकरी करने लगे रोहित को कंपनी की तरफ से रहने के लिए मिले मकान में दोनों रहने लगे ऊपर कमरे में स्वयं वो रहने लगी नीचे उसका दोस्त रोहित रहने लगा।
एक दिन रोहित उससे बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूं अगर तुमने मना किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। उसके भाई ने भी धमकी दी की मेरे भाई को कुछ हो गया तो मेरे परिवार को फंसा दूंगा। रोहित ने आत्महत्या करने की धमकी देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए और इस दौरान रोहित ने उसके फोटो भी बना लिए थे तभी से वह मुझे व मेरे परिवार वालों को फोन कर फोटो वायरल किए जाने की धमकी दी जा रही है।
छात्रा के परिवार वालों ने जहां उसकी शादी का रिश्ता तय किया है उपरोक्त आरोपी युवक उसके होने वाले पति को भी मैसेज कर रहा है। पहले भी वह उसकी शादी तुडवा चुका है और कुछ दिन पहले रोहित ने उस पर दबाव बनाकर आर्य समाज से शादी कर ली थी मगर वह उसके साथ रहना नहीं चाहती थी मगर वह बार-बार उसके फोटो वायरल करने की धमकी देकर साथ रहने का दबाव बना रहा था और उसके होने वाले पति को जान से मारने की धमकी दे रहा है। छात्रा की तहरीर पर थाना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है
