    मौलाना तौकीर रजा की न्यायिक हिरासत 14 द‍िन के ल‍िए बढ़ाई गई, बरेली में करवाया था उपद्रव

    By Rajnesh Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 07:00 PM (IST)

    बरेली में उपद्रव कराने के आरोप में मौलाना तौकीर रजा की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। पुलिस का कहना है कि यह फैसला मामले की गहन जांच सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। मौलाना पर विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप है, जिसमें कई लोग घायल हुए थे और संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवददाता, बरेली। उपद्रव के आरोप में फतेहगढ़ जेल में बंद मौलाना तौकीर रजा मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। सीजेएम कोर्ट ने सभी मामलों में उसकी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। अब 11 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। तब तक मौलाना को फतेहगढ़ जेल में ही रहना होगा।

    कानपुर के आई लव मुहम्मद के पोस्टर की आड़ में मौलाना तौकीर ने 26 सितंबर को शहर में उपद्रव कराया था। उसके आवाह्न पर एकत्र हुई भीड़ ने शहर में कई स्थानों पर पथराव, फायरिंग के साथ पेट्रोल बम फेंककर बवाल किया था। इस बीच कई पुलिसकर्मियों को चोट भी लगीं, पुलिसकर्मियो की असलहा के साथ ही साथ ही वायरलेस आदि भी लूटे गए थे।

    इस मामले में पुलिस ने पांच थानों में कुल 10 मुकदमे लिखवाए। इनमें से सात मुकदमों में मौलाना को नामजद किया गया और की के तीन मुकदमों में बाद में नाम खोला गया था। 27 सितंबर को ही पुलिस ने मौलाना की गिरफ्तारी कर उसे कोर्ट में पेश किया और फतेहगढ़ जेल में शिफ्ट कर लिया। तब से वह उसी जेल में बंद हैं। मौलाना पर लगातार शिकंजा कसा रहे इसके लिए, वर्ष 2019 में सीएए-एनआरसी का विरोध प्रदर्शन करने पर लिखे गए मुकदमे भी रिमांड मंजूर कराई।

    मौलाना ने विरोध प्रदर्शन में सड़कों पर खून बहाने की धमकी दी थी, उस वक्त मौलाना के विरुद्ध चार्जशीट नहीं लग पाई थी मगर अब फिर से उसमें विवेचना शुरू हो गई है। उपद्रव के बाद से ही मौलाना फतेहगढ़ जेल में बंद हैं। मंगलवार को उसकी दूसरी पेशी हुई जिसमें सीजेएम कोर्ट ने फिर से उसकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। अब 11 नवंबर को कोर्ट में मौलाना के प्रकरण की अगली सुनवाई होनी है।



    पांच मुकदमों में दर्ज हो चुके हैं मौलाना के बयान

     


    एक तरफ जहां मौलाना की न्यायिक हिरासत बढ़ाई जा रही वहीं, दूसरी ओर पुलिस धीरे-धीरे सभी मुकदमों में उसके बयान दर्ज कराने में जुटी है। अभी तक पांच मुकदमों में मौलाना के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। बाकी मुकदमों में भी जल्द ही बयान दर्ज होंगे।




    मौलाना तौकीर की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है, कोर्ट में उसकी अगली सुनवाई अब 11 नवंबर को होनी है।- अनुराग आर्य, एसएसपी।