    बरेली हिंसा के बाद मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार, कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज

    By Jagran News Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 02:32 PM (IST)

    बरेली में हालिया विवाद के बाद इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा फिर से चर्चा में हैं और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। शहर में रविवार तक इंटरनेट सेवाएं बंद की जा सकती हैं। उपद्रव के बाद तौकीर रजा समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

    मौलाना तौकीर रजा को हुए गिरफ्तार। जागरण

    जागरण संवाददाता बरेली। बरेली में हालिया विवाद के बाद इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा फिर से सुर्खियों में हैं। तौकीर रजा को गिरफ्तार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, इस मामले को चलते बरेली में रविवार तक के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद हो सकती हैं।

    बता दें, कि बरेली में उपद्रव के बाद मौलाना तौकीर रजा समेत सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ चार थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस द्वारा दर्ज की गई इन प्राथमिकियों में बारादरी थाने में दो मुकदमे शामिल हैं, जिनमें कई लोगों को नामजद किया गया था। कोतवाली प्रेमनगर और किला थाने में भी मुकदमे लिखे गए हैं जिनमें मौलाना तौकीर रजा का नाम भी शामिल था।

    सीएम योगी ने दी चेतावनी

    लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली की घटना पर कहा- "बरेली में एक मौलाना भूल गया था कि शासन किसका है। वह धमकी देकर जाम लगाने की बात करता था, लेकिन हमने कहा कि न जाम होगा, न कर्फ्यू लगेगा।

    हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी दंगा करना भूल जाएंगी।" योगी आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा कि 2017 के बाद उनकी सरकार ने दंगाइयों को चुन-चुनकर सजा दी और ऐसी भाषा में जवाब दिया, जो वे समझते थे।