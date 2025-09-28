'सड़क पर हुड़दंगबाजी करना पैगंबरे इस्लाम की तालीमात के खिलाफ', उपद्रव पर बोले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने जुमा की नमाज के बाद हुए विवाद पर शांति की अपील की है। उन्होंने कहा कि पैगंबर-ए-इस्लाम से मोहब्बत का इजहार करने का तरीका उनकी शिक्षा के खिलाफ है। मौलाना ने लोगों से शहर में शांति कायम रखने और कानून को अपने हाथ में न लेने का आग्रह किया है।

जागरण संवाददाता, बरेली। जुमा की नमाज के बाद हुए विवाद पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने लोगों से शांति की अपील की है। मीडिया को जारी बयान में कहा है कि पैगंबरे इस्लाम से मोहब्बत के इजहार का जो तरीका अपनाया जा रहा है, वो उनकी शिक्षा के खिलाफ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया बयान, शांति की अपील मौलाना ने कहा, कि पैगंबरे इस्लाम ने अपने विरोधियों से विवाद नहीं किया, बल्कि विवाद की स्थिति में समझौता किया है। उनसे मोहब्बत का तरीका यह है कि उनके बताए हुए रास्ते पर चला जाए। उन्होंने पूरी दुनिया को शांति का पैगाम दिया। मौलाना ने कहा पैगंबरे इस्लाम के नाम पर सड़क पर शोर मचाना, हू हल्ला मचाना, हुड़दंगबाजी करना, लोगों से टकराना, विवाद खड़ा करना आदि पैगंबरे इस्लाम की तालीमात (शिक्षा) के खिलाफ है। लोग ऐसा हरगिज नहीं करें, शहर में शांति कायम रखें, कानून अपने हाथ में न लें।

जनप्रतिनिधि बोले- लगे रासुका, जब्त की जाए संपत्ति शहर में शुक्रवार को हुए उपद्रव के बाद शनिवार शाम को जिले के जनप्रतिनिधियों ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने शहर का माहौल खराब करने वाली घटना की निंदा करते हुए दोषियों पर रासुका लगाए जाने और उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई करने को कहा। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह के साथ जिले के सभी जनप्रतिनिधि शनिवार शाम सर्किट हाउस में इकट्ठा हुए। वहीं अधिकारियों के साथ बैठक कर उपद्रव और अब तक की गई कार्रवाई के बारे में विस्तृत जानकारी ली।

कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने सर्किट हाउस में अफसरों से की बैठक जनप्रतिनिधियों ने कहा कि षड़यंत्र के तहत शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया गया है। यह राजनीतिक षड़यंत्र भी हो सकता है। उन्होंने अफसरों से मामले की गहनता से तहकीकात करने को कहा। प्रकरण में दोषी पाए जाने वालों पर गैंग्स्टर और रासुका लगाने को भी कहा। इस दौरान सांसद छत्रपाल सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य, महापौर डॉ. उमेश गौतम, एमएलसी बहोरन लाल मौर्य, महाराज सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, विधायक, एडीजी रमित शर्मा, कमिश्नर भूपेंद्र एस चौधरी, डीएम अविनाश सिंह, एसएसपी अनुराग आर्य उपस्थित रहे।