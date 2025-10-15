बरेली में शिव शक्ति ज्वेलर्स की दुकान में लगी भीषण आग, दमकल की तीन गाड़ियों ने बुझाई; 20 लाख का नुकसान

जागरण संवाददाता, बरेली। प्रेमनगर के शिव शक्ति ज्वेलर्स की दुकान ने शार्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।

दुकान की दूसरी मंजिल पर परिवार भी रहता है

पुलिस के मुताबिक, बुधवार सुबह डायल 112 के माध्यम से आग लगने की सूचना मिली। मौके पर जाकर देखा तो राजेंद्र नगर निवासी ब्रह्म वर्मा की ज्वैलरी की दुकान में भीषण आग लगी थी। दुकान की दूसरी मंजिल पर परिवार भी रहता है। स्वजन मुताबिक, धुआं निकलता देख सभी लोग बाहर आए और शटर को खोला गया तो आग विकराल रूप ले चुकी थी। फायर ब्रिगेड की टीम की तीन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। स्वजन 20 लाख से अधिक का नुकसान बता रहे हैं।