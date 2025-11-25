Language
    10 हजार रिश्वत लेते मार्केट‍िंग इंस्‍पेक्‍टर और उसका साथी रंगे हाथ गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई से मची खलबली

    By Rajnesh Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 03:30 PM (IST)

    एंटी करप्शन टीम ने सोमवार को संभागीय खाद्य नियंत्रण विभाग के विपणन निरीक्षक व उसके एक प्राइवेट साथी को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों के विरुद्ध देवरनिया थाने में प्राथमिकी लिखाई गई है। दोनों की गिरफ्तारी के दौरान पूरी मंडी में हलचल बढ़ गई। 

    संवाद सूत्र, देवरनिया। एंटी करप्शन टीम ने सोमवार को संभागीय खाद्य नियंत्रण विभाग के विपणन निरीक्षक व उसके एक प्राइवेट साथी को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों के विरुद्ध देवरनिया थाने में प्राथमिकी लिखाई गई है। दोनों की गिरफ्तारी के दौरान पूरी मंडी में हलचल बढ़ गई। एक बार को लोग यह नहीं समझ सके कि, आखिर निरीक्षक को कौन लेकर चला गया।

    एंटी करप्शन टीम के मुताबिक, बहेड़ी के मलकपुर गांव निवासी सुनील कुमार ने शिकायत की थी कि संभागीय खाद्य नियंत्रण विभाग के विपणन निरीक्षक मनीष कुमार दुबे, उनसे धान की तौल पर प्रति क्विंटल के हिसाब से 10 हजार रुपये रिश्वत की मांग की।

    जब उन्होंने ऐसा करने से मना किया तो उनका धान तौलने से मना कर दिया था। इस मामले की शिकायत उन्होंने एंटी करप्शन टीम से की तो टीम ने जांच कराई। जांच में शिकायतकर्ता के सभी आरोप सही पाए गए। इसके बाद टीम ने मंगलवार को मंडी से ही आरोपित विपणन निरीक्षक मनीष कुमार दुबे व उसके एक प्राइवेट साथी अतुल गंगवार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों के पास से 10 हजार रुपये रिश्वत भी बरामद हुई। उनके विरुद्ध देवरनिया थाने में प्राथमिकी पंजीकृत कराई गई है।