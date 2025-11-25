संवाद सूत्र, देवरनिया। एंटी करप्शन टीम ने सोमवार को संभागीय खाद्य नियंत्रण विभाग के विपणन निरीक्षक व उसके एक प्राइवेट साथी को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों के विरुद्ध देवरनिया थाने में प्राथमिकी लिखाई गई है। दोनों की गिरफ्तारी के दौरान पूरी मंडी में हलचल बढ़ गई। एक बार को लोग यह नहीं समझ सके कि, आखिर निरीक्षक को कौन लेकर चला गया।

एंटी करप्शन टीम के मुताबिक, बहेड़ी के मलकपुर गांव निवासी सुनील कुमार ने शिकायत की थी कि संभागीय खाद्य नियंत्रण विभाग के विपणन निरीक्षक मनीष कुमार दुबे, उनसे धान की तौल पर प्रति क्विंटल के हिसाब से 10 हजार रुपये रिश्वत की मांग की।