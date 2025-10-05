न एडमिशन मिला न ही 14.5 लाख रुपये वापस, यूपी के युवक के साथ कैसे हुआ बड़ा खेला?

बरेली में एक युवक को लंदन में पढ़ाई के नाम पर ठगों ने 14.5 लाख रुपये का चूना लगाया। आरोपियों ने दाखिला दिलाने का वादा करके पैसे लिए लेकिन न तो एडमिशन कराया और न ही पैसे वापस किए। बारादरी थाने में तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है जिसमें फर्जी मार्कशीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।

जागरण संवाददाता, बरेली। एक युवक से लंदन में पढ़ाई के नाम पर ठगों ने 14.5 लाख रुपये की ठगी कर ली। ठगों ने एडमिशन कराने का झांसा दिया और तीन बार में रकम ले ली। आरोप है कि न तो एडमिशन हुआ और न ही रुपये वापस मिले। मामले में बारादरी थाने में तीन आरोपिातों के विरुद्ध प्राथमिकी लिखी गई है।

बदायूं के लक्ष्मीपुर गांव निवासी सत्यप्रकाश ने पुलिस को बताया कि वर्तमान में वह बरेली के स्टेडियम रोड पर रहते हैं। आरोप है कि डीडीपुरम निवासी रमनीत सिंह, जसप्रीत सिंह, और उनकी नानी दविंदर कौर ने खुद को एयू लाइफ काउंसलिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नाम की फर्म से जुड़ा बताया।

आरोप है कि आरोपितों ने लंदन की यूनिवर्सिटी आफ ईस्ट एंजिलिया व अन्य विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने का झांसा देकर अलग-अलग तिथियों में कुल 14.5 लाख रुपये ले लिए। रकम देने के बाद फर्जी लेटर्स और मार्कशीट बनाकर उन्हें गुमराह किया।