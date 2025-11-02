सिरफिरे ने पहले मां को जिंदा जलाया, फिर मामा को हंसिया से काटकर उतारा मौत के घाट, इस बात पर कर दिया कांड

संवाद सूत्र, देवरनियां। कलयुगी बेटे ने पहले अपनी मां को जिंदा जला दिया। अस्पताल में उनकी मौत के बाद अंत्येष्टि पर पहुंचे मामा पर हंसिया से ताबड़तोड़ प्रहार कर उनकी हत्या कर दी। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित फरार हो गया। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी लिखकर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया।

घटना देवरनियां क्षेत्र के मुहल्ला शाहबाद की है। यहां रहने वाले कड़े राम ने बताया कि करीब आठ माह पहले पीलीभीत के गांव जमनिया निवासी उनकी बहन सुशीला देवी और बहनोई सेमीखेडा आकर किराये के मकान में रहने लगे थे। कुछ दिन सेमीखेड़ा में रहे के बाद वह मुडिया जागीर में दो महीने किराए के मकान में रहे। उसी दौरान सुशीला ने देवरनियां में पांच बिश्वा जमीन खरीद ली। उस पर मकान बनाने की तैयारी थी। कड़े राम ने बताया कि गांव में ही मकान बना रही थी, इसलिए सुशीला को अपने घर में ही एक कमरा रहने को दे दिया था। भांजा सोमपाल नशे का आदी था।

पेट्रोल डालकर लगाई आग 26 अक्टूबर को सोमपाल ने शराब के नशे में अपनी बाइक पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जब सुशीला बुझाने पहुंची तो उसे भी आग में झोंक दिया। सुशीला गंभीर रूप से झुलस गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शनिवार को उसकी मौत हो गई। सुशीला के शव को उसके ही प्लाट में लाकर रखा गया। कड़े राम और उनके छोटे भाई मोती राम बहन के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। उसी दौरान रास्ते में भांजा सोमपाल मिल गया। मोतीराम ने गुस्से में उसे सुशीला की मौत का जिम्मेदार बताया और उसे डंडे से मार दिया। इस पर सोमपाल आग बबूला हो गया। उसने हंसिए से मामा मोतीराम पर ताबड़तोड़ प्रहार किया, जिससे मौके पर ही मोतीराम की मौत हो गई।

घटना होने से वहां अफरा-तफरी मच गई और आरोपित सोमपाल फरार हो गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और स्वजन के शिकायती पत्र पर आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी लिखी। एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। आरोपित सोमपाल को देर रात रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि मेरे पिता भीमसेन ने पहली पत्नी की मृत्यु होने के बाद दूसरी शादी की थी। मामा ने ही अपनी बहन की शादी मेरे पिता से कराई।