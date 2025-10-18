UP के इस जिले में जल्द शुरू होगी बोटिंग की सुविधा, झील के पास पर्यटक उठा सकेंगे इस चीज का लुत्फ

जागरण संवाददाता, बरेली। आंवला स्थित लीलौर झील में बोटिंग की तैयारियों और सुंदरीकरण कार्यों की प्रगति के संबंध में शुक्रवार को डीएम अविनाश सिंह ने अधिकारियों के साथ समीक्षा की। उन्होंने सुंदरीकरण के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



कलक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में डीएम ने झील में मोटर बोट संचालन की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। मोटर बोट संचालन के लिए निर्धारित पानी का स्तर, बोटिंग स्थान तक एप्रोच या स्लैब की व्यवस्था जिससे थोड़ा आगे पानी में जाकर स्टीमर या बोर्ड में पर्यटक बैठ सकें आदि के संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश दिए। लीलौर झील की किनारे झाड़ियों को साफ करने के निर्देश दिए।

साफ-सफाई के लिए कहा वहां निरंतर साफ-सफाई बनाए रखने को कहा। अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही झील के निकट क्षेत्र में एक टाय ट्रेन चलवाए जाने एवं गेस्ट हाउस बनाने की कार्य योजना प्रस्तावित है, जिस पर डीएम ने कार्यों को लगातार जारी रखने को कहा। उन्होंने सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा-व्यवस्था, पीने की पानी की व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालय आदि व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए भी निर्देश दिए।