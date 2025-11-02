Language
    मामा-भांजे ने धोखाधड़ी कर दोबारा बेची जमीन, 40 लाख की ठगी करने पर SP ने दिया FIR का आदेश

    By Nilesh Pratap Singh Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 03:59 PM (IST)

    एक मामा और भांजे पर धोखाधड़ी से जमीन दोबारा बेचकर 40 लाख रुपये की ठगी करने का आरोप है। पुलिस अधीक्षक ने तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के धौरेरा माफी में भूमि बिक्री के नाम पर युवक से मामा-भांजे और उसके अन्य साथियों ने 40 लाख रुपये ठग लिए। आरोप है कि बिक्री हो चुकी भूमि को धोखाधड़ी कर दोबारा रजिस्ट्री की। प्रकरण की शिकायत पर एसपी सिटी ने इज्जतनगर पुलिस को आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए।

    मीरगंज गहवरा निवासी ओमप्रकाश ने पुलिस को बताया कि गांव के ही सुनील कुमार ने उन्हें एक भूखंड खरीदने का प्रलोभन दिया। ओमप्रकाश ने इसके लिए लिए भूमि के विवादित नहीं होने की भी अपील की, जिस पर सुनील ने भूमि के किसी भी तरह के विवादित नहीं होने का भरोसा दिया।

    इसके बाद सुनील ने अपने भांजे कमल कुमार, अजय कुमार, बहन हरप्यारी और बहनोई नेतराम से मिलवाया। बताया कि उनका धौरेरा माफी में उनका भूंखड विवादरहित है।

    वह इसे बेचना चाहते हैं। ओमप्रकाश ने बेटी ब्रजेश कुमारी के नाम भूखंड खरीदने का सौदा तय किया। दिसंबर- 2024 में एग्रीमेंट किया कर 20 लाख रुपये दिए। उसके बाद अलग-अलग कुल 20 लाख रुपये और दिए।

    31 मई को रजिस्ट्री कराई

    इसके बाद 31 मई को बरेली के उप-निबंधक कार्यालय में रजिस्ट्री कराई। लेकिन जब ओमप्रकाश ने दाखिल-खारिज के लिए तहसील में आवेदन दिया तो पता लगा कि उक्त भूखंड वर्ष-2004 में हरप्यारी ने युवराज सिंह नामक व्यक्ति को बेच दी थी। 2024 में इसी जमीन का एक और इकरारनामा खुशीराम और अखिल सक्सेना के नाम किया गया था।

    इस पर ओमप्रकाश ने जब आरोपितों से धोखाधड़ी करने की बात कह अपने रुपये लौटाने की मांग की तो आरोपितों ने धमकी देना शुरु कर दिया। ओमप्रकाश ने पूरी घटना की आपबीती एसपी सिटी मानुष पारीक के समक्ष रखी।

    उन्होंने इज्जतनगर पुलिस को आरोपित नेतराम, कल कुमार, हरप्यारी, सुनील कुमार व अजय कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस ने पांचो आरोपितों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर धरपकड़ तेज कर दी।