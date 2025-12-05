संवाद सूत्र, फरीदपुर। जुनैद हत्याकांड मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपित सनी को भी गिरफ्तार कर लिया। उसे कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसे जिला कारागार भेज दिया गया। विगत 30 नवंबर को पुलिस ने फरीदपुर के भूरे खां गोटिया निवासी जुनैद का शव धौरेरा गांव के पास नदी की पुलिया के पास से बरामद किया। जुनैद के सिर में गोली मारकर हत्या की गई थी।

जुनैद के पिता नन्हे ने बडरा कासमपुर कटरा पट्टी निवासी लवी सिंह व अन्य अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने बुधवार को लवी सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।

पुलिस ने गुरुवार को दूसरे आरोपित सनी को कटरा पट्टी से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे जेल भेज दिया, जबकि तीसरे आरोपित अनमोल को गिरफ्तार करने के लिए टीम लगातार दबिश दे रही है। जुनैद की हत्या अवैध संबंधों की वजह से की गई। प्रभारी निरीक्षक राधेश्याम ने बताया कि तीसरे आरोपित को जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।