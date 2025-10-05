कार में बैठे-बैठे सिपाहियों ने ऐसी क्या हरकत की जो हो गए सस्पेंड? लोगों ने बना लिया था VIDEO

बरेली में जिला अस्पताल के बाहर बड़ा हादसा हो गया। ड्यूटी से लौट रहे दो सिपाहियों की कार अनियंत्रित होकर अस्पताल की इमरजेंसी में जा घुसी जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई। घटना में कुछ लोगों को चोटें आईं और अस्पताल का सामान क्षतिग्रस्त हो गया। दोनों सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और मामले की जांच जारी है।

जागरण संवाददाता, बरेली। जिला अस्पताल से ड्यूटी खत्म कर घर आ रहे केंद्र कारागार दो के सिपाहियों की कार अस्पताल की इमरजेंसी में घुस गई। वहां रखी टेबल, गमले आदि टूट गए। कुछ लोगों को चोट भी लगी। घटना के बाद दोनों आरोपित कार छोड़कर दीवार से कूदकर फरार हो गए। दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

केंद्रीय कारागार दो में हत्या के प्रयास का आरोपित भूरे बंद हैं। तीन अक्टूबर को उसकी आंख में दिक्कत हुई तो उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। शनिवार रात को उसकी सुरक्षा में जेल के सिपाही पुप्पेंद्र और रोहित राणा की ड्यूटी लगाई गई।

सुबह करीब आठ बजे दोनों की ड्यूटी का समय पूरा हुआ तो वह घर लौटने लगे। कार में बैठकर जब उसे स्टार्ट किया तो गलती से एक्सीलेटर दब गया। कार अनियंत्रित हो गई और जिला अस्पताल की इमरजेंसी के बरामदे में जा घुसी।

बरामदे में रखी टेबल, गमला, कुर्सी आदि टूट गई। वहां से गुजर रहे कुछ लोगों को भी हल्की चोट आई। तेज टक्कर की आवाज सुनकर इमरजेंसी के डाक्टर समेत सभी स्टाफ बहार आए और तो दोनों सिपाही कार छोड़कर दीवार कूदकर वहां से फरार हो गए।