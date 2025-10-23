यूपी के इस जिले में आज रात आठ बजे से बंद रहेगा रेलवे फाटक, ट्रैक पर शुरू होगा मरम्मत का काम
बरेली के इज्जतनगर मंडल में भोजीपुरा-देवरनियां रेलवे स्टेशनों के बीच जादौंपुर गांव का फाटक आज रात आठ बजे से कल सुबह छह बजे तक बंद रहेगा। रेलवे ट्रैक की मरम्मत के कारण यह निर्णय लिया गया है। यात्रियों को अटामांडा और सेमीखेड़ा फाटक के वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो।
जासं, बरेली। इज्जतनगर मंडल के भोजीपुरा-देवरनियां रेलवे स्टेशनों के बीच जादौंपुर गांव फाटक को शुक्रवार रात आठ बजे से शनिवार सुबह छह बजे तक बंद किया जाएगा। इस बीच बीसीएम मशीन से पूरे ट्रेक की मरम्मत होगी। जिससे रेल संचालन में कोई बाधा न आए। इस समस्या से बचने के लिए लोग अटामांडा फाटक और सेमीखेड़ा फाटक मार्ग को वैकल्पिक तौर पर चुन सकते हैं।
