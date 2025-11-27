बहराइच के रियल एस्टेट कारोबारी को सप्लाई करने वाले बरेली के व्यापारी के तीन प्रतिष्ठानों पर IT का छापा

जागरण संवाददाता, बरेली। बहराइच के रियल एस्टेट कारोबारी को सामान सप्लाई करने वाले बरेली के एक व्यापारी के तीन प्रतिष्ठानों पर भी आयकर विभाग ने छापामारी की। शाम को आयकर अधिकारी व्यापारी के प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर छानबीन करने में जुट गए।

आयकर विभाग ने बहराइच में पिछले कुछ वर्षों में अचानक करोड़ों रुपये की संपत्तियां जुटाने वाले रियल एस्टेट कारोबारी अब्दुल रहमान खान उर्फ मोईन खान के विरुद्ध जांच शुरू की है। आयकर की टीमों ने बुधवार को मोईन के बहराइच स्थित आवास समेत आगरा, मथुरा व बरेली के ठिकानों पर भी छापेमारी की।