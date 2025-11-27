Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बहराइच के रियल एस्टेट कारोबारी को सप्लाई करने वाले बरेली के व्यापारी के तीन प्रतिष्ठानों पर IT का छापा

    By Ashok Kumar Arya Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 02:49 PM (IST)

    बहराइच के रियल एस्टेट कारोबारी को सामान सप्लाई करने वाले बरेली के एक व्यापारी के तीन प्रतिष्ठानों पर भी आयकर विभाग ने छापामारी की। शाम को आयकर अधिकारी व्यापारी के प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर छानबीन करने में जुट गए।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बरेली। बहराइच के रियल एस्टेट कारोबारी को सामान सप्लाई करने वाले बरेली के एक व्यापारी के तीन प्रतिष्ठानों पर भी आयकर विभाग ने छापामारी की। शाम को आयकर अधिकारी व्यापारी के प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर छानबीन करने में जुट गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आयकर विभाग ने बहराइच में पिछले कुछ वर्षों में अचानक करोड़ों रुपये की संपत्तियां जुटाने वाले रियल एस्टेट कारोबारी अब्दुल रहमान खान उर्फ मोईन खान के विरुद्ध जांच शुरू की है। आयकर की टीमों ने बुधवार को मोईन के बहराइच स्थित आवास समेत आगरा, मथुरा व बरेली के ठिकानों पर भी छापेमारी की।

    सूत्रों के अनुसार बरेली में रहने वाले व्यापारी रोहित खंडेलवाल बहराइच की कंपनी के सप्लायर हैं। उनकी फर्म से कंपनी को लोहे, स्टील, प्लास्टिक आदि की सप्लाई की जाती है। बुधवार शाम को आयकर की टीमें बरेली के व्यापारी के पीलीभीत रोड, सिविल लाइंस और रजऊ परसपुर स्थित प्रतिष्ठानों पर पहुंची। वहां जरूरी दस्तावेज लेकर जांच शुरू कर दी। तीनों प्रतिष्ठानों में पर्याप्त पुलिस बल के साथ छापेमारी की कार्रवाई की गई है।