    प्यार का भविष्य पूछने पर पड़ा भारी! इंस्टाग्राम ज्योतिषी ने 4.51 लाख की चपत लगाई

    By Rajnesh Saxena Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 08:03 PM (IST)

    बरेली में एक इंस्टाग्राम ज्योतिषी ने प्यार का भविष्य बताने के नाम पर एक व्यक्ति को 4.51 लाख रुपये की चपत लगाई। पीड़ित ने ऑनलाइन ज्योतिषी से अपने प्रेम ...और पढ़ें

    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    जागरण संवाददाता, बरेली। प्रेमी और अपने भविष्य को जानने के लिए आनलाइन ज्योतिषि के चक्कर में पड़कर एक युवती ने 4.51 लाख रुपये गवां दिए। साइबर ठगों ने उसे इस तरह से जाल में फंसाया कि वह तब तक रुपये देती रही जब तक खाता खाली नहीं हो गया। इसके बाद जब और ज्यादा डिमांड बड़ी तो युवती को ठगी का एहसास हुआ। इस मामले में सुभाष नगर थाने में प्राथमिकी लिखी गई है।

    सुभाष नगर थाना क्षेत्र के बदायूं रोड निवासी एक युवती ने पुलिस को बताया कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर ज्योतिषि के माध्मय से एक व्यक्ति से बातचीत की। युवती ने अपने और प्रेमी के भविष्य व दोनों के एक दूसरे के प्रति प्रेम के बारे में जानने का प्रयास किया। आरोप है कि इस बहाने ज्योतिषि बनकर बात कर रहे आरोपित ने उनके और उनके प्रेमी की व्यक्तिगत जानकारियां भी ले लीं।

    इसके बाद दोनों के नाम पर पूजा-पाठ करने के एवज में एक हजार रुपये की मांग की। कहा कि दोनों के नाम की पूजा होगी तो सब कुछ और बेहतर हो जाएगा। इसके बाद युवती ने एक हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। आरोप है कि इसके बाद आरोपित ने धीरे-धीरे और रुपये की मांग शुरू कर दी।

    अलग-अलग बहानों से वह रुपये लेने लगा। कभी पूजा तो कभी कुछ करने के नाम पर रुपये मांगता रहा। आरोप है कि आरोपित ने उनसे कुल 4.51 लाख रुपये हड़प लिए। इसके बाद जब और रुपये की मांग की तो युवती ने मना कर दिया। इस पर ठग ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। ब्लैकमेल करने लगा।

    बार-बार काल मैसेज करके भी परेशान करता था। इसके बाद युवती ने दो बार आरोपित की आनलाइन शिकायत की तो उनकी कुल 36 हजार रुपये होल्ड हो गए। अब मामले में युवती ने सुभाष नगर थाने में आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कराई है।

    साइबर ठगी से बचने के लिए यह करें उपाय

    • कभी भी किसी भी कस्टमर केयर का नंबर गूगल से न निकाले
    • यदि कोई नंबर गूगल से निकाला है तो अपने बैंक खातों से संबंधित जानकारी न दें
    • किसी भी व्यक्ति के साथ कोई ओटीपी शेयर न करें
    • अनजान नंबर से आए लिंक पर भी कभी क्लिक न करें
    • किसी भी तरह के लालच में न आएं
    • कोई इंवेस्टमेंट का झांसा दे तो कभी भरोसा न करें
    • पुलिस कभी भी वीडियो काल या डिजिटल अरेस्ट नहीं करती, यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी बातों पर यकीन न करें
    • यदि कोई होटल रेटिंग के नाम पर रुपये देने की बात कहे तो उस पर भरोसा न करें