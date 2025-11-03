बरेली में शुगर मिल से सामान समेटने में जुटी आयकर विभाग की टीम, पांच दिनों से चल रही छापामार कार्रवाई

संवाद सहयोगी, मीरगंज। धामपुर बायो आर्गेनिक लिमिटेड ग्रुप की मीरगंज शुगर मिल पर आयकर विभाग की छापामार कार्रवाई लगातार पांचवे दिन भी जारी रही। वित्तीय अनियमितताओं और टैक्स चोरी के संदेह में की जा रही कार्रवाई में दिल्ली और लखनऊ से आई आयकर विभाग की टीमों के 50 से अधिक अधिकारी शामिल हैं। आयकर विभाग की टीमें मिल परिसर,आफिस और आवासों में बड़े पैमाने पर दस्तावेजों और डिजिटल रिकार्ड की गहनता से जांच करती रहीं। इसी के साथ आयकर विभाग की टीमों ने रविवार की देर रात अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है, जिससे छापामार कार्रवाई पूरी होने की संभावना जताई जा रही है।

शुगर मिल में 29 अक्टूबर बुधवार से पांच दिन से चल रही कार्रवाई के दौरान मिल प्रबंधन, स्टोर, गोदाम, लैब और लेखा कार्यालय में जांच की। इस दौरान किसी बाहरी व्यक्ति व कर्मचारी के प्रवेश पर रोक लगी हुई है। सिर्फ उत्पादन से जुड़े मजदूरों को ही मेंटिनेंस कार्यों के लिए कड़ी निगरानी में अंदर आने की अनुमति दी गई है।

अंदर जाने वाले श्रमिक भी इस माहौल में भयभीत नजर आ रहे हैं। रविवार को टीम ने मिल के अकाउंट सेक्शन, कैश रूम और रिकॉर्ड विभाग से जुड़े रजिस्टर, कंप्यूटर और लैपटाप में सुरक्षित डाटा की जांच की। आयकर विभाग ने ग्रुप की सभी मिलों में चीनी उत्पादन के साथ-साथ रसायन, एथेनाल और बिजली सह-उत्पादन कार्यों की जांच की।