जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में अवैध निर्माण के विरुद्ध बीडीए का अभियान गुरुवार को भी जारी रहा। पीलीभीत बाइपास रोड स्थित रिठौरा में चार हजार वर्गमीटर में बिना मानचित्र स्वीकृति के बसाई जा रही कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया। अभियान के दौरान अलग-अलग क्षेत्रों में 20 से अधिक अवैध निर्माण करने वाले लोगों को भी नोटिस जारी किया गया।

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. मनिकंडन ए. ने बताया कि शहर में अवैध निर्माण के विरुद्ध बीडीए की कार्रवाई लगातार जारी है। गुरुवार को हाफिजगंज रिठौरा में पप्पू कश्यप द्वारा चार हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के भूखंडों का चिन्हांकन, सड़क एवं बाउंड्रीवाल आदि का कार्य करते हुए अवैध कॉलोनी का निर्माण-विकास कार्य कराया जा रहा था। इस पर उप्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धाराओं के तहत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।