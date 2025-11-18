बरेली में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की हो रही मरम्मत, तकनीकी खराबी के चलते हुई थी इमरजेंसी लैंडिंग

जागरण संवाददाता, बरेली। तकनीकी खराबी के चलते वायुसेना के एडवांस लाइट हेलीकाप्टर की सोमवार को मीरगंज में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। सुरक्षित लैंडिंग के बाद तकनीकी खराबी को जांचने पहुंची टीमें रातभर लगी रही, लेकिन सुबह तक वह ठीक नहीं हो सका। अनुमान लगाया जा रहा है कि शाम तक हेलीकाप्टर यहां से रवाना हो सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोमवार शाम करीब चार बजे, अचानक से मीरगंज के गोरा लोकनाथ गांव के ऊपर वायुसेना का एक हेलीकाप्टर डगमाता हुआ दिखाई दिया। लोगों ने देखा तो एक बार को घबराए और फिर कुछ लोगों ने उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में हेलीकाप्टर ने गांव के ही विनोद शर्मा के खेत में लैंडिंग की।