बरेली में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की हो रही मरम्मत, तकनीकी खराबी के चलते हुई थी इमरजेंसी लैंडिंग
बरेली के मीरगंज में तकनीकी खराबी के कारण वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। हेलीकॉप्टर को गोरा लोकनाथ गांव के पास एक खेत में उतारा गया। वायुसेना की टीम रात भर खराबी को ठीक करने में जुटी रही। अधिकारियों का कहना है कि हेलीकॉप्टर की मरम्मत का काम चल रहा है और शाम तक इसके उड़ान भरने की संभावना है।
जागरण संवाददाता, बरेली। तकनीकी खराबी के चलते वायुसेना के एडवांस लाइट हेलीकाप्टर की सोमवार को मीरगंज में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। सुरक्षित लैंडिंग के बाद तकनीकी खराबी को जांचने पहुंची टीमें रातभर लगी रही, लेकिन सुबह तक वह ठीक नहीं हो सका। अनुमान लगाया जा रहा है कि शाम तक हेलीकाप्टर यहां से रवाना हो सकता है।
सोमवार शाम करीब चार बजे, अचानक से मीरगंज के गोरा लोकनाथ गांव के ऊपर वायुसेना का एक हेलीकाप्टर डगमाता हुआ दिखाई दिया। लोगों ने देखा तो एक बार को घबराए और फिर कुछ लोगों ने उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में हेलीकाप्टर ने गांव के ही विनोद शर्मा के खेत में लैंडिंग की।
खेतों में आस-पास काम कर रहे लोगों ने जब हेलीकाप्टर देखा तो वहां पर भीड़ जुटने लगी। रात में वायुसेना की टीम ने खेत में ही कैंप लगाया, मंगलवार सुबह तक हेलीकाप्टर ठीक नहीं हो सका। अधिकारियों का कहना है कि, शाम तक हेलीकाप्टर उड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।