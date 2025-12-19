बरेली में बिना तलाक दिए पति ने की दूसरी शादी, पहली पत्नी ने जान से मारने की धमकी देने का लगाया आरोप

जागरण संवाददाता, बरेली। पति ने पहली पत्नी से छिपाकर मंदिर में दूसरी शादी कर ली। जब इस बात की जानकारी पहली पत्नी को हुई तो घमासान हो गया। पहली पत्नी ने खुद को प्रताड़ित करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में बारादरी थाने में पति समेत पांच लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी लिखाई है।

डोहरा निवासी रेखा देवी ने पुलिस को बताया कि उनकी शादी 15 मई 2019 को सम्राट अशोक से हुई थी। उनके दो बेटियां हैं, पति मेडिकल का व्यवसाय करते हैं। आरोप है कि सम्राट अशोक ने उन्हें बिना तलाक दिए आठ अप्रैल को चोरी छिपे सीबीगंज के हमीरपुर निवासी दूसरी महिला से मंदिर में शादी कर ली।