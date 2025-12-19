Language
    बरेली में बिना तलाक दिए पति ने की दूसरी शादी, पहली पत्नी ने जान से मारने की धमकी देने का लगाया आरोप

    By Rajnesh Saxena Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 04:50 PM (IST)

    बरेली में एक व्यक्ति पर बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने का आरोप लगा है। पहली पत्नी ने पति पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकाय ...और पढ़ें

    बिना तलाक दिए पति ने की दूसरी शादी।

    जागरण संवाददाता, बरेली। पति ने पहली पत्नी से छिपाकर मंदिर में दूसरी शादी कर ली। जब इस बात की जानकारी पहली पत्नी को हुई तो घमासान हो गया। पहली पत्नी ने खुद को प्रताड़ित करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में बारादरी थाने में पति समेत पांच लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी लिखाई है।

    डोहरा निवासी रेखा देवी ने पुलिस को बताया कि उनकी शादी 15 मई 2019 को सम्राट अशोक से हुई थी। उनके दो बेटियां हैं, पति मेडिकल का व्यवसाय करते हैं। आरोप है कि सम्राट अशोक ने उन्हें बिना तलाक दिए आठ अप्रैल को चोरी छिपे सीबीगंज के हमीरपुर निवासी दूसरी महिला से मंदिर में शादी कर ली।

    आरोप है कि जब इस बात की जानकारी उन्हें हुई और विरोध किया तो आरोपित पति व ससुरालियों ने उनके साथ मारपीट की। आरोप है कि आरोपितों ने जान से मारने की धमकी भी दी।

    महिला ने पुलिस से गुहार लगाई है कि उसका और उसके बच्चों का भविष्य अंधकार में है। मामले में पुलिस ने आरोपित पति, सम्राट अशोक, अंशु, पप्पू, हीराकली और अर्जुन के विरुद्ध प्राथमिकी लिख ली है।