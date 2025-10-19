BDA ने नीलामी में कमाए 150 करोड़, धनतेरस पर भूखंड खरीदने की होड़

जागरण संवाददाता, बरेली। धनतेरस पर रामगंगा नगर आवासीय योजना में खुद के सपनों का घर बसाने के लिए लोग बड़ी संख्या में भूखंड खरीदने उमड़ पड़े। सुबह 11 बजे से शुरु शाम सात बजे तक चली नीलामी में बीडीए ने 150 करोड़ की आय प्राप्त की। नीलामी के बाद बीडीए उपाध्यक्ष ने सभी आवंटियों से शहर के विकास में सारथी बनने के लिए प्रेरित किया।

रामगंगा नगर में 200 से अधिक आवासीय-व्यावसायिक भूखंडों की हुई नीलामी

बीडीए ने शहर के रामगंगा नगर और ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के सेक्टर दो में कामर्शियल काम्प्लेक्स, ग्रेटर बरेली के सेक्टर पांच में शोरूम के लिए 147 से 151 वर्गमीटर के 21, 72 वर्गमीटर की संपत्तियों, सेक्टर आठ शिप्रा इन्क्लेव में स्कूल-कालेज के भूखंड, पंचवटी इन्क्लेव, इंद्रप्रस्थ इन्क्लेव, सरयू इन्क्लेव, अलखनंदा इन्क्लेव समेत अन्य सेक्टरों में विकसित भूखंडों की नीलामी की। बीडीए उपाध्यक्ष डा. मनिकंडन ए. की मौजूदगी में लोगों ने एक-दूसरे को पछाड़ते हुए मनचाहा भूखंड प्राप्त किया। इस दौरान बड़ी संख्या में दूसरे शहर व राज्यों से भी निवेशकों ने भागीदारी की।



नीलामी के लिए सभी आवेदकों की प्रशंसा की बीडीए उपाध्यक्ष ने स्वस्थ, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में हुई नीलामी के लिए सभी आवेदकों की प्रशंसा की। कहा कि, बीडीए का उद्देश्य शहर को आधुनिक, सुव्यवस्थित एवं निवेश के लिए आकर्षक बनाना है। इस नीलामी से न केवल प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है बल्कि निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है।



नई टाउनशिप के लिए भी डिमांड सर्वे आमंत्रित किया गया गौरतलब है कि रामगंगा नगर आवासीय योजना व ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के बाद नई टाउनशिप योजना प्राधिकरण की दूसरी सबसे बड़ी योजना है जो दिल्ली-लखनऊ बड़ा बाईपास व बरेली-पीलीभीत राजमार्ग से सटी है। नई टाउनशिप के लिए भी डिमांड सर्वे आमंत्रित किया गया है। योजना में 45 मीटर व 30 मीटर चौड़ी जोनल रोड का प्राविधान किया गया है।