होटल रेटिंग का झांसा देकर युवक को फंसाया, कर ली 6.85 लाख की ठगी; FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, बरेली। साइबर ठगों ने होटल रेटिंग का झांसा देकर युवक को फंसाया और उससे 6.85 लाख रुपये की ठगी कर ली। मामले में साइबर क्राइम थाने में प्राथमिकी पंजीकृत की गई है। बारादरी के सहसवानी टोला निवासी उनैब आरिफ ने पुलिस को बताया कि 19 अप्रैल को उनके वाट्स-एप पर एक संदेश आया। जिसमें गूगल मैप के जरिए होटलों की रेटिंग करने पर मुनाफा होने के बात कही गई। शुरूआत में उन्हें कुछ रकम प्राप्त होने लगी तो उन्हें भरोसा हो गया।

आरोप है कि इसके बाद आरोपितों ने एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा और टास्क लेने के कुछ रकम जमा करने की बात कही। आरोप है कि इसके बाद धीरे-धीरे उनसे करीब 6.85 लाख रुपये जमा करा लिए। इसका मुनाफा भी लाखों में बताया गया लेकिन जब रकम निकालने की कोशिश की तो नाकाम रहे। जब उन्होंने आरोपितों से संपर्क करने का प्रयास किया तो उनका फोन बंद आने लगा। मामले में प्राथमिकी लिखी गई है।