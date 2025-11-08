Language
    बरसात से पहले पूरा हो हाईवे निर्माण, बरेली-पीलीभीत हाईवे निर्माण में तेजी के निर्देश

    By Kamlesh Kumar Sharma Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 06:56 PM (IST)

    बरेली-पीलीभीत हाईवे के निर्माण को बरसात से पहले पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों ने निर्माण कार्य में तेज़ी लाने के लिए कहा है ताकि मानसून के दौरान कोई बाधा न आए और समय पर हाईवे का निर्माण पूरा हो सके।

    जागरण संवाददाता, बरेली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सदस्य (प्रशासन) विशाल चौहान ने मंडल में हाईवे निर्माण की चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की। चारों जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन मार्गों पर निर्माण कार्य लंबित हैं, उन्हें वर्षा सीजन आरंभ होने से पहले पूरा करा लिया जाए। सप्ताह में प्रगति की समीक्षा करते रहें।

    पीलीभीत डीएम को निर्देश देते हुए कहा कि बरेली-पीलीभीत मार्ग पर बड़ी संख्या में पेड़ अब भी अवरोध बने हैं, उन्हें शीघ्र हटवाया जाए। स्ट्रीट लाइटें न लगने या खराब होने की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं। तत्काल लगवाने और खराब लाइटों को शीघ्र ठीक कराए जाने के निर्देश दिए।

    एनएचएआइ के सदस्य ने पहले प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक कर रिंग रोड निर्माण में आ रही अड़चन, बरेली-पीलीभीत-सितारगंज हाईवे, बरेली-बदायूं-कासगंज हाईवे निर्माण की प्रगति की जानकारी ली। परियोजना निदेशक नवरत्न ने अवगत कराया कि रिंग रोड के लिए अभी तक 80 प्रतिशत भूमि पर कब्जा नहीं मिल सका है।

    बरेली-पीलीभीत हाईवे पर अब भी खड़े पेड़ अवरोध बने हुए हैं। इसके बाद एनएचएआइ के अधिकारियों के साथ कलक्ट्रेट सभागार पहुंचे जहां मंडलायुक्त भूपेंद्र एस चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में चारों जिलों के जिलाधिकारियों और परियोजना से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक हुई।

    एनएचएआइ के सदस्य ने बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि मंडल में जिन मार्गों पर निर्माण कार्य लंबित हैं, उन्हें वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पूर्व हर हाल में पूरा करा लिया जाए, ताकि आवागमन में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। स्पष्ट कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा।

    विशेष रूप से पीलीभीत के डीएम को निर्देश देते हुए कहा कि बरेली-पीलीभीत मार्ग पर बड़ी संख्या में पेड़ अब भी अवशेष हैं, जिन्हें हटाए बिना निर्माण कार्य बाधित है। इस पर उन्होंने शीघ्र वृक्षों की कटान कर सड़क निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए। सभी डीएम से कहा कि जहां सड़क निर्माण पूर्ण हो चुका है, वहां संबंधित भूमि का म्यूटेशन कार्य अविलंब कराया जाए, जिससे सड़क विधिवत हस्तांतरित होकर सुचारू रूप से उपयोग में लाई जा सके।

    कई स्थानों पर स्ट्रीट लाइटें न लगने या खराब होने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इस पर उन्होंने स्ट्रीट लाइटों को तत्काल लगवाने और खराब लाइटों को शीघ्र ठीक कराए जाने के निर्देश दिए। सभी डीएम को सप्ताह में एक बार प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए, ताकि लंबित कार्यों की स्थिति स्पष्ट बनी रहे और समय पर सुधार कराया जा सके।

    कार्यों को पूर्ण करने की जो समयावधि निर्धारित है उसी समय में कार्यों को पूर्ण करवाया जा सके। बैठक में बरेली के डीएम अविनाश सिंह, पीलीभीत के डीएम ज्ञानेंद्र सिंह, बदायूं के डीएम अवनीश राय, शाहजहांपुर के डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह, एनएचएआइ बरेली के परियोजना निदेशक नवरत्न, एनएचएआइ बदायूं के परियोजना निदेशक उत्कर्ष शुक्ला आदि मौजूद रहे।