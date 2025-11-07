जागरण संवाददाता, बरेली। कूलर-पंखा बनाने की फैक्ट्री संचालित करने वाले तरुण अग्रवाल व वरुण अग्रवाल के घर से आयकर टीम ने छह करोड़ रुपये बरामद किए। अलमारी, बोरों में रखे 100, 200 व 500 के नोटों को गिनने के लिए भारतीय स्टेट बैंक की शाखा से मशीन मंगवानी पड़ी। 10 घंटे गिनती करने के बाद बुधवार शाम को टीम नकदी जब्त कर चली गई। गुरुवार को अधिकारियों का कहना था कि उद्यमी बंधु नकदी का हिसाब नहीं दे सके। टैक्स चोरी, काला धन आदि बिंदुओं पर विस्तृत जांच की जा रही है।

तरुण अग्रवाल व वरुण अग्रवाल की फैक्ट्री परसाखेड़ा में है। मंगलवार को सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) की टीम ने उनके घर पर छापा मारा। एक अधिकारी ने बताया कि टैक्स चोरी के शक में अभिलेख जब्त किए जा रहे थे, उसी दौरान उद्यमी बंधुओं के घर में बड़ी मात्रा में नकदी मिली। वे दोनों नकदी का ब्योरा नहीं दे सके, ऐसे में आयकर विभाग की टीम को भी बुलाया गया।

अधिकारियों ने उद्यमी बंधुओं से नोटों का स्रोत एवं विवरण मांगा, मगर नहीं दे सके। ऐसे में आरंभिक जांच में गड़बड़ी मानते हुए अधिकारियों ने नकदी जब्त कर ली। अब उद्यमी बंधुओं से विस्तृत ब्योरा मांगा गया है ताकि जांच में उनका पक्ष शामिल किया जा सके। उनकी परसाखेड़ा स्थित फैक्ट्री में भी कागजों की जांच की गई।