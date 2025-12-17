Language
    गौरवशाली भेंट! ग्रेटर बरेली का चौक अब 'गोरक्ष चौक', 9 मीटर ऊँचा महायोगी मंदिर भी तैयार

    By Nilesh Pratap Singh Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 05:46 AM (IST)

    बरेली में महायोगी गुुरु गोरक्षनाथ की अलौकिक कृति, 9 मीटर ऊंचे गोरक्षनाथ मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। मंदिर के साथ एक चौक भी बनाया गया है, जो ...और पढ़ें

    ग्रेटर बरेली आवासीय योजना में विकसित किया गया महायोगी गुरु गोरक्षनाथ का मंदिर। सौ. बीडीए

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के ग्रेटर बरेली आवासीय योजना में भगवान शिव को समर्पित रुद्रावनम पार्क से सटकर नाथ संप्रदाय के संस्थापक महायोगी गुुरु गोरक्षनाथ की भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। नौ मीटर ऊंचे मंदिर में भगवान शिव के अवतार स्वरूप माने जाने वाले गोरक्षनाथ की भव्य-दिव्य एवं अलौकिक प्रतिमा भी स्थापना की तैयारी की जा रही है।

    स्थानीय लोगों की अगाध श्रद्धा एवं आस्था को देखते हुए बीडीए ने मंदिर निर्माण के साथ ही ग्रेटर बरेली के आठ लेन चौड़े प्रमुख चौराहे को भी महायोगी गुरु गोरक्षानाथ के नाम समर्पित कर दिया है। चौराहे की पहचान अब गोरक्ष चौक से होगी। मंदिर का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ से कराने की योजना बनाई जा रही है।

    शहर के विस्तारीकरण को गति देने के लिए बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की ओर से रामगंगा नगर आवासीय योजना से सटकर ही 239 हेक्टेयर में ग्रेटर बरेली आवासीय योजना का विकास किया जा रहा है। परियोजना में आवासीय-व्यवसायिक भूखंडों के सृजन के साथ पार्क, होटल, माल और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े भूखंडों के सृजन के साथ विकास भी शुरु कर दिया गया है।

    परियोजना में ही भगवान शिव को समर्पित रुद्रावनक पार्क का निर्माण चल रहा। इस बीच क्षेत्र के लोगों ने नाथ संप्रदाय के संस्थापक और भगवान शिव के अवतार माने जाने वाले महान संत महागुरु गोरक्षनाथ (गोरखनाथ) की मंदिर निर्माण भी कर दिया। लोगों की आस्था को देख बीडीए ने मंदिर निर्माण में सहयोग के साथ ही मंदिर के पास के चौराहे को भी गोरक्षनाथ चौक कर दिया।

    बीडीए के मुख्य अभियंता एपीएन सिंह ने बताया कि लोगों की आस्था और श्रद्धा को देखते हुए महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर का निर्माण किया जा रहा, जो लगभग पूर्ण हो गया है। अब प्रतिमा स्थापना का कार्य किया जाना है, जो शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। मंदिर का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ से कराने की योजना है।

    इसके लिए प्राधिकरण की ओर से मुख्यमंत्री से समय मांगा गया है, माना जा राह है कि मुख्यमंत्री कभी भी बरेली दौरे पर आ सकते हैं, इस दौरान व बीडीए की रामायण वाटिका का शुभारंभ और रुद्रावनम पार्क और मंदिर का लोकार्पण करेंगे।

     

