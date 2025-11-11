Language
    अच्‍छी खबर : बरेली के चौकी चौराहा का बदलेगा रूप, नहीं लगेंगी ट्रैफिक लाइट, मिलेगा जाम से छुटकारा

    By Rajnesh Saxena Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 05:00 PM (IST)

    बरेली के चौकी चौराहा का रूप बदलने जा रहा है। यहां अब ट्रैफिक लाइट नहीं लगेंगी, जिससे शहर को जाम से मुक्ति मिलेगी। इस बदलाव से यातायात व्यवस्था सुगम होगी और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में आसानी होगी। यह योजना शहरवासियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगी।

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के सबसे बड़े चौराहे चौकी चौराहा पर अब कई प्रमुख बदलाव होने जा रहे हैं, जिससे लोगों को जाम के झाम से निजात दिलाई जा सके। अभी तक वहां पर जाम की समस्या को खत्म करना ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं हैं, लेकिन अब वहां पर डिवाइडर को आगे बढ़ाने से लेकर रोटरी का चौड़ीकरण और छोटे से बने पार्क को हटाने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही चौकी चौराहा को हमेशा के लिए ट्रैफिक लाइट से मुक्त किया जाएगा। ताकि, चारों ओर घूमकर ट्रैफिक बिना रुके चल सके।

    एसपी ट्रैफिक अकमल खान ने बताया कि चौकी चौराहा की तरफ से आने वाले डिवाइडर को आगे की ओर बढ़ाया जाएगा, क्योंकि वहां रोटरी और डिवाइडर के बीच इतनी जगह है कि वाहन चालक यू टर्न ले लेते हैं। डिवाइडर आगे बढ़ने पर वाहन चालक यूटर्न नहीं ले पाएंगे और जाम की समस्या से बचाव होगा। इसके अलावा रोटरी को चौड़ा किया जाएगा, जिससे कट मारकर निकलने वालों को जगह न मिले।

    अभी बड़े वाहन चालक भी रोटरी के चारों ओर घूमने के स्थान पर कट मारकर दूसरी ओर चले जाते हैं, जिससे जाम लग जाता है। रोटरी की गोलाई बढ़ा देने से छोटे और बड़े वाहन चालकों को मजबूरी में रोटरी के चारों ओर घूमकर ही जाना होगा। इससे भी जाम की समस्या से निजात मिलेगी।

    इतना ही नहीं, चौकी चौराहा पर नगर निगम की ओर से वेस्ट की मदद से बनाए गए मोर को भी वहां से हटाया जाएगा, क्योंकि उसने अनावश्यक रूप से स्थान को घेर रखा है, जिससे सर्किट हाउस की तरफ जाने वाले वाहन चालकों को समस्या होती है और यहां पर यातायात के सुचारू संचालन में यह बाधक बनता है।

    ट्रैफिक लाइट होंगी तो लगेगा लंबा जामा

    एसपी ट्रैफिक बताते हैं कि चौकी चौराहा पर ट्रैफिक लोड काफी है, ऐसे में वहां पर लाइट लगाने पर तीन तरफ का ट्रैफिक रोकना होगा। एक तरफ का ट्रैफिक रोकने के बाद कम से कम दो मिनट के बाद दूसरी साइड का ट्रैफिक खोलने का नंबर आएगा। ऐसे में दो मिनट में वाहनों की इतनी लंबी कतार हो जाएगी कि उसे निकालना मुश्किल होगा और जाम की समस्या पैदा होना तय है। इसलिए रोटरी को बड़ा करके उसके चारों ओर ट्रैफिक को घुमाकर निकालने में आसनी होगी। यही तरीका एनसीआर में भी अपनाया जाता है।