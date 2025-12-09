बरेली जंक्शन पर पांच मिनट पहले पहुंची गोमतीनगर-सहारनपुर वंदे भारत, फिर मुरादाबाद के लिए रवाना हुई

जागरण संवाददाता, बरेली। लंबा इंतजार के बाद मंगलवार से गोमतीनगर-सहारपुर वंदेभारत एक्सप्रेस का नियमित संचालन शुरू हो गया। गोमतीनगर से यह ट्रेन शाम सात बजे बरेली जंक्शन पहुंची, जबकि इसके आने का समय सात बजकर पांच मिनट है।

यहां पहुंचने पर रेलवे के अधिकारियों ने यात्रियों को बधाई देते हुए उनकी मंगलमय यात्रा के लिए शुभकामनाएं दीं। बरेली जंक्शन होते हुए यह तीसरी वंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेन है। इससे यात्रियों को आवागमन में काफी सुविधा होगी।

मंगलवार से गोमतीनगर-सहारनपुर-गोमतीनगर वंदेभारत (26504/26503) का संचालन शुरू हो गया। गोमतीनगर से यह गाड़ी दोपहर में तीन बजकर 10 मिनट पर चली। सीतापुर, शाहजहांपुर होते हुए शाम को यह ट्रेन सात बजे बरेली जंक्शन पहुंची। वंदेभारत एक्सप्रेस बरेली जंक्शन पर समय से पांच मिनट पहले ही पहुंच गई।