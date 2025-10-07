Free Gas Cylinder in UP: इस जिले में 4.16 लाख गृहिणियां चिह्नित, दिवाली पर मिलेगा फ्री एलपीजी सिलेंडर

Language
    बरेली में दीपावली से पहले उज्ज्वला योजना के तहत 4.16 लाख महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। सरकार का उद्देश्य त्योहारों पर महिलाओं पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है। प्रति कनेक्शन 894.48 रुपये खर्च होंगे जिसका वहन केंद्र और राज्य सरकार करेंगी। एलपीजी एजेंसियों को सुचारू वितरण के निर्देश दिए गए हैं ताकि महिलाओं को समय पर गैस मिल सके।

    जागरण संवाददाता, बरेली। दीपावली से पहले जिले की लाखों गृहणियों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कनेक्शनधारी 4.16 लाख महिलाओं को इस बार निश्शुल्क एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। त्योहार से पहले इस योजना के तहत गृहणियों को राहत देकर सरकार उनका आर्थिक बोझ हल्का करने की तैयारी में है।

    पूर्ति विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में उज्ज्वला योजना के कुल 4,16,736 कनेक्शनधारी हैं। इसके अतिरिक्त जिले में करीब 10 लाख कुल एलपीजी उपभोक्ता मौजूद हैं। निश्शुल्क सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना के लिए प्रति कनेक्शन 894.48 रुपये खर्च होंगे।

    इसमें 335.40 रुपये केंद्र सरकार और 559.58 रुपये राज्य सरकार वहन करेगी। अधिकारियों के अनुसार दीपावली जैसे बड़े पर्व पर रसोई का खर्च बढ़ जाता है। पकवान और विविध व्यंजन तैयार करने में सिलेंडर की खपत सामान्य दिनों से अधिक होती है। ऐसे में गरीब व सामान्य वर्ग की महिलाओं को अतिरिक्त बोझ न उठाना पड़े, इस उद्देश्य से योजना का लाभ त्योहार से पहले दिया जा रहा है।

    योजना का लाभ सीधे उज्ज्वला उपभोक्ताओं को मिलेगा। एलपीजी एजेंसियों को इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि समय पर गैस उपलब्ध कराई जाए और वितरण की प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

    जिला पूर्ति अधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को धुएं से होने वाली बीमारियों से बचाना और उन्हें स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है। निशुल्क सिलेंडर से उनके चेहरे पर मुस्कान लौटेगी और दीपावली का पर्व और अधिक रोशन होगा।