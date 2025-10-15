Language
    बरेली में सीसीटीवी के स्विच में शॉर्ट सर्किट होने से ज्वेलरी की दुकान में लग गई आग, 15 लाख का नुकसान

    By Aysha Sheikh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 07:02 PM (IST)

    बरेली के राजेंद्र नगर में शिव शक्ति ज्वेलर्स में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। दमकल और पुलिस ने आग पर काबू पाया, लेकिन दुकान का फर्नीचर और कुछ चांदी जल गई। मालिक के अनुसार, लगभग 15 लाख का नुकसान हुआ। दुकान में सीसीटीवी चालू थे, जिससे आग का पता चला। आग लगने से दुकान मालिक को भारी नुकसान हुआ है।

    जागरण संवाददाता, बरेली। राजेंद्र नगर स्थित शिव शक्ति ज्वेलर्स की दुकान में शार्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने बमुश्किल पर आग पर काबू पाया। दुकान के अंदर सभी फर्नीचर के साथ कुछ चांदी भी पिघल गई। इसके अलावा उधारी का रजिस्टर भी जल गया। दुकान मालिक का कहना हैं कि करीब 15 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।

    प्रेमनगर के इंदिरा नगर निवासी ब्रह्मा वर्मा राजेंद्र नगर में ज्वेलरी की दुकान संचालित करते हैं। दुकान के ऊपर पहली मंजिल पर उनके बड़े भाई विष्णु वर्मा परिवार के साथ रहते हैं। ब्रह्मा के भाई नितिन ने बताया कि मंगलवार को वह दुकान बंद कर गए थे। सीसीटीवी चलते रहे इसलिए उनका स्वीच खुला छोड़ा था।

    हर दिन का यही नियम था, सुबह करीब साढ़े चार बजे बड़े भाई को जब दुकान के अंदर से धुंआ निकलता दिखा तो वह नीचे आए तब तक दुकान में आग भीषण रूप ले चुकी थी और घर की तरफ बढ़ रही थी। उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों को नीचे उतारा और डायल 112 को फोन किया। इसके बाद अपने छोटे भाई ब्रह्मा को फोन किया।

    जब तक फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम पहुंची तब तक आग भीषण रूप ले चुकी थी। दुकान के भीतर से तेज लपटें उठ रही थीं। तेजी से फर्नीचर जल रहा था। परिवार और स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया लेकिन आग बिकराल रूप लेती जा रही थी।

    मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियों ने करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया। अंदर जाकर देखा तो दुकान सभी फर्नीचर, अलमारी जल चुकी थीं। चूंकि सोने का सभी माल तिजोरी में बंद था इसलिए वह सुरक्षित बच गया। इसके अलावा कुछ चांदी जो बाहर की तरफ रखी थी वह भी पिघल गई। नितिन ने बताया कि उनकी दुकान का इंश्योरेंस नहीं था। करीब 15 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। वर्ष 2016-17 में ही उन्होंने दुकान को शुरू किया था।

    सूचना पर तत्काल ही फायर ब्रिगेड और थाना पुलिस की टीम पहुंची करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दुकान मालिक का नुकसान हुआ है जनहानि कोई नहीं हैं। -- सुरेश गौतम, इंस्पेक्टर प्रेमनगर