शाहबानो केस पर बनी फिल्म ‘हक’ चर्चा में, मुस्लिम धर्मगुरु का बयान सुर्खियों में

जागरण संवाददाता, बरेली। शाहबानो केस पर आधारित हक फिल्म रिलीज होने के बाद मौलाना शहाबुद्दीन ने मुस्लिम महिलाओं को फिल्म न देखने की सलाह दी है। हक फिल्म हाल के दिनों में रिलीज हुई है, जिसमें इमरान हाशमी व यामी गौतम ने अभिनय किया है। यह फिल्म तीन तलाक के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जिग्ना बोरा की लिखी गई किताब बानो-भारत की बेटी से प्रेरित है।

आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने चर्चा में आई ‘हक’ फिल्म पर बयान जारी करते हुए कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में धार्मिक व सामाजिक मुद्दों को विवाद निर्मित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि फिल्म को तीन तलाक और शाह बानो केस जैसे संवेदनशील मुद्दों से जोड़ा गया है और इसे हिंदू-मुस्लिम कोण देकर प्रचारित किया जा रहा है।