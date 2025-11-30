Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बरेली-दिल्ली हाईवे पर कैंटर की टक्कर से टैंपो के उड़े परखच्चे, पति-पत्नी की मौत; तीन लोग घायल

    By Rajnesh Saxena Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 03:00 PM (IST)

    बरेली-दिल्ली हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसे में एक दंपत्ति की दर्दनाक मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तेज रफ्तार कैंटर ने एक टेंपो को टक्कर मार दी, जिससे टेंपो सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इलाज के दौरान पति ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और यातायात को सुचारू किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बरेली। दिल्ली बरेली हाईवे पर शनिवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कैंटर ने अनियंत्रित होकर टेंपो को टक्कर मार दी। जिसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि चालक समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तत्काल ही उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के मुताबिक, इज्जतनगर के सिद्धार्थ नगर निवासी पंकज सिंह अपनी पत्नी सरिता और बेटी अंशिका के साथ टेंपो से वापस घर आ रहे थे। जब टेंपो अहलादपुर चौकी क्षेत्र में वाइएन पटेल ढावा के पास पहुंचा तो पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कैंटर अचानक से अनियंत्रित हो गया और टेंपों में टक्कर मार दी।

    टक्कर इतनी जोर की थी कि, टेंपो के परखच्चे उड़ गए। उसमें सवार सरिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पंकज, अंशिका और टेंपो चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि इलाज के दौरान पंकज सिंह ने भी दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया और मृतक महिला को मोर्चरी भिजवाया।

    हादसे के बाद लगे जाम को पुलिस ने करीब आधा घंटे में खुलवा दिया। वहीं, देर रात इज्जतनगर थाने के सामने भी एक कार पलट गई, जिससे कार में सवार चार लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंचीं पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कार किसकी है? इसकी जांच कराई जा रही है।