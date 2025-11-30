बरेली-दिल्ली हाईवे पर कैंटर की टक्कर से टैंपो के उड़े परखच्चे, पति-पत्नी की मौत; तीन लोग घायल

जागरण संवाददाता, बरेली। दिल्ली बरेली हाईवे पर शनिवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कैंटर ने अनियंत्रित होकर टेंपो को टक्कर मार दी। जिसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि चालक समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तत्काल ही उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के मुताबिक, इज्जतनगर के सिद्धार्थ नगर निवासी पंकज सिंह अपनी पत्नी सरिता और बेटी अंशिका के साथ टेंपो से वापस घर आ रहे थे। जब टेंपो अहलादपुर चौकी क्षेत्र में वाइएन पटेल ढावा के पास पहुंचा तो पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कैंटर अचानक से अनियंत्रित हो गया और टेंपों में टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जोर की थी कि, टेंपो के परखच्चे उड़ गए। उसमें सवार सरिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पंकज, अंशिका और टेंपो चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि इलाज के दौरान पंकज सिंह ने भी दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया और मृतक महिला को मोर्चरी भिजवाया।