    सोशल मीडिया पर 'हिंदू नरसंहार' की पोस्ट डालने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार

    By Rajeev Mishra Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 09:13 PM (IST)

    फरीदपुर में बारावफात जुलूस के दौरान सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो पोस्ट करने के आरोप में समीर खां नामक एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वीडियो में आरोपी हिंदुओं के नरसंहार की धमकी दे रहा था और पाकिस्तान के समर्थन में बातें कर रहा था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

    Hero Image
    सोशल मीडिया पर हिंदू के नरसंहार की पोस्ट वायरल करने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जागरण

    संवाद सहयोगी, फरीदपुर। बारावफात के जुलूस के दौरान अपने 15 मिनट की वीडियो में हिंदू के नरसंहार की धमकी और पाकिस्तान से प्यार वाली भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले युवक समीर खां उर्फ बागी निवासी मोहल्ला मिर्धान को एक मोबाइल के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

    पुलिस को मिली थी जानकारी

    12 सितंबर को थाना पुलिस को जानकारी मिली की सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर समीर खान द्वारा बरावफात जुलूस के दौरान एक वीडियो वायरल की गई थी, जिसमें वह कह रहा है कि सिर्फ 15 मिनट पुलिस को हटा दो फिर हम दिखा देंगे कि किस में हिम्मत है.

    कितना है दम जिसकी जानकारी मिलने पर फरीदपुर के ही प्रभात सिंह ने यूपी पुलिस एवं बरेली पुलिस को ट्वीट कर घटना की शिकायत की थी, और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। जिस पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी रविवार को पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।