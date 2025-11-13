Language
    शिक्षा में उत्कृष्टता: संतोष गंगवार को लाइफटाइम अचीवमेंट, दीक्षा समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की सराहना

    By HIMANSHU AGNIHOTRIEdited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 02:43 PM (IST)

    रुहेलखंड विश्वविद्यालय में आयोजित 23वें दीक्षा समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार को जीवनपर्यंत उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समारोह में विश्वविद्यालय स्थापना के संघर्ष और शिक्षा में सुधार को लेकर महत्वपूर्ण बातें साझा की गईं। आनंदीबेन पटेल द्वारा उच्च शिक्षा में योगदान पर भी चर्चा हुई।

    जागरण संवाददाता, बरेली। रुहेलखंड विश्वविद्यालय में गुरुवार को आयोजित 23वां दीक्षा समारोह आयोजि‍त क‍िया। इस समारोह के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 111 शोधार्थियों को शोध उपाधि व 94 मेधावियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया| झारखंड के राज्यपाल और पुरा छात्र संतोष गंगवार को लाइफटाइम अचीवमेंट दिया गया।

    लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने के बाद अति विशिष्ट अतिथि राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा, यह सम्मान सभी विद्यार्थियों के अनुशासन और मेहनत का परिणाम हो। उन्होंने 1974 के संघर्ष को याद किया, जब राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा आए थे। विश्वविद्यालय स्थापना की मांग को लेकर गठित समिति की ओर से उनको ज्ञापन देने की योजना बनाई गई। छात्रों और शिक्षकों का हुजूम राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचा तो बड़ी संख्या में जनसंघ के कार्यकर्ता भी पहुंच गए। 

    उन्हें कुछ दिनों कारागार में रहना पड़ा। उस घटनाक्रम के बाद विवि की स्थापना को मजबूती मिली। बरेली की प्रत्येक गल‍ियां, बाजार मेरे अंत:मन में बसी हैं। रुवि की स्थापना का संघर्ष हम सभी को याद है। यह खुशी की बात है। विवि आज देश में अहम योगदान दे रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के आभारी हैं कि उन्होंने उच्च शिक्षा में बड़ा सुधार किया है। संतोषी ने लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड में मिली धनराशि को आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के योगदान में देने की बात कही


