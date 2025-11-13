शिक्षा में उत्कृष्टता: संतोष गंगवार को लाइफटाइम अचीवमेंट, दीक्षा समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की सराहना

जागरण संवाददाता, बरेली। रुहेलखंड विश्वविद्यालय में गुरुवार को आयोजित 23वां दीक्षा समारोह आयोजि‍त क‍िया। इस समारोह के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 111 शोधार्थियों को शोध उपाधि व 94 मेधावियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया| झारखंड के राज्यपाल और पुरा छात्र संतोष गंगवार को लाइफटाइम अचीवमेंट दिया गया।

लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने के बाद अति विशिष्ट अतिथि राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा, यह सम्मान सभी विद्यार्थियों के अनुशासन और मेहनत का परिणाम हो। उन्होंने 1974 के संघर्ष को याद किया, जब राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा आए थे। विश्वविद्यालय स्थापना की मांग को लेकर गठित समिति की ओर से उनको ज्ञापन देने की योजना बनाई गई। छात्रों और शिक्षकों का हुजूम राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचा तो बड़ी संख्या में जनसंघ के कार्यकर्ता भी पहुंच गए।