    'पति के HR से हैं अवैध संबंध', शादी के दो साल बाद इंजीन‍ियर पत्नी पहुंची थाने; बोली- मेरे पास हैं सुबूत

    By Rajnesh Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 10:22 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, बरेली। इंजीनियर पत्नी ने अपने इंजीनियर पति व ससुरालियों के विरुद्ध इज्जतनगर थाने में प्राथमिकी लिखाई है। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही ससुरालियों ने दहेज में 20 लाख रुपये मांगकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसकी कमाई से भी लाखों रुपये हड़प लिए।

    इंजीनियर पत्नी का आरोप है कि उनके पति के उनकी ही एचआर से अवैध संबंध हैं। वह उसके साथ होटलों में जाते हैं और ऑनलाइन तमाम गिफ्ट भेजते हैं। इस बात के सभी सबूत इंजीनियर पत्नी ने अपने पास रखे हैं।

    इज्जतनगर थाना क्षेत्र निवासी महिला इंजीनियर ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2023 में उनकी शादी इज्जतनगर थाना क्षेत्र निवासी एक इंजीनियर युवक से हुई थी। वर्तमान में वह नोएडा में रहते हैं। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही ससुरालियों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। किसी तरह से महिला इंजीनियर ने अपनी मां से झूठ बोलकर कुछ रुपये लेकर आरोपित पति और ससुरालियों को दिए।

    इसके बाद आरोपितों ने महिला के खाते से भी रुपये हड़प लिए। महिला भी नोएडा की एक आईटी कंपनी में इंजीनियर है। पत्नी का आरोप है कि उनके पति का उनकी ही एचआर से अवैध संंबंध है। इस बात की पुष्टि उन्होंने मोबाइल की चैट, होटल की बुकिंग और ऑनलाइन भेजे गए गिफ्ट से कर ली।

    आरोप है कि रंगे हाथ पकड़ने के लिए महिला ने उस होटल में फोन किया जिस होटल में वह रुके थे और सप्राइज गिफ्ट देने के बहाने वीडियो कॉल पर केक भेजा। जिसमें दोनों साथ में पकड़े गए। महिला के शिकायती पत्र पर इज्जतनगर पुलिस ने पति और सास और ननद के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है।