सड़क किनारे केले बेच रही थी महिला, गोद में 3 महीने का बच्चा देख बिजनेसमैन ने किया कुछ ऐसा… लोग करने लगे तारीफें

फरीदपुर में सड़क किनारे फल बेच रही एक महिला फूलवती को एक व्यापारी ने स्वरोजगार स्थापित करने में मदद की। बीमार पति और बच्चों की देखभाल कर रही फूलवती आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। व्यापारी अमित गुप्ता ने उसे एक ठेला खरीदकर दिया और फल से भर दिया ताकि वह फल बेचकर अपनी आजीविका चला सके। फूलवती अब आत्मनिर्भर होकर अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकेगी।

राजीव मिश्र, बरेली। बीमार पति की दवा का इंतजाम करना और तीन माह के बेटे का पेट भरना-यह चुनौती फूलवती के लिए रोज़मर्रा की वास्तविकता बन गई थी। मुहल्ला लाइन पार रहने वाली फूलवती के घर में आय का कोई साधन नहीं बचा था। पति की गंभीर बीमारी में सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी।

उमस भरी गर्मी में मंगलवार दोपहर वह सीएएस इंटर कॉलेज के पास, अपने तीन माह के बेटे को गोद में लिए सड़क किनारे थोड़े-थोड़े फल बेच रही थीं। उनके चेहरे पर उम्मीद भरी निगाह थी कि कोई फल खरीद ले।

स्वाभिमान देख आया मदद का विचार यही समय था जब कस्बे के व्यापारी अमित गुप्ता वहां से गुजरे। फूलवती की स्थिति देख वे रुके और बातचीत की। पता चला कि स्वाभिमानी फूलवती ने किसी से हाथ फैलाने के बजाय खुद काम करने का निर्णय लिया था।

अमित गुप्ता और उनके साथियों ने फूलवती की मदद का फैसला किया। उन्होंने नया ठेला खरीदकर उसे फलों से भर दिया और फूलवती को स्वरोजगार का माध्यम प्रदान किया। अमित नर सेवा नारायण सेवा के सदस्य हैं। उनके साथ संगठन के संरक्षक दीपक सक्सेना, संयोजक कैलाश बिहारी और धर्मेंद्र शर्मा ने भी इस प्रयास में योगदान दिया। अब फूलवती इसी ठेले पर फल बेचकर अपने परिवार की आर्थिक परेशानियों को कम कर पाएंगी।