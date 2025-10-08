यूपी सरकार इन वाहनों को खरीदने पर दे रही है सब्सिडी, लाभ पाने के लिए ये है अंतिम तारीख

उत्तर प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए 13 अक्टूबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। एआरटीओ प्रशासन ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति के तहत पंजीकरण शुल्क और कर में पूरी छूट दी जा रही है। परिवहन आयुक्त ने सभी एआरटीओ को पंजीकरण अनुमोदन 13 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से पूरा करने का निर्देश दिया है।

जागरण संवाददाता, बरेली। प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी दे रही है। क्रय किए गए वाहनों पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए 13 अक्टूबर अंतिम तारीख तय कर दी गई है। निर्धारित तिथि तक पंजीयन अनुमोदन होने के बाद ही सब्सिडी मिल सकेगी।

एआरटीओ प्रशासन डा.पीके सरोज ने बताया कि इलेक्ट्रानिक वाहन निर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के अंतर्गत पात्र वाहन क्रेताओं को पंजीयन शुल्क एवं कर में शत प्रतिशत छूट दी जा रही है। क्रय किए गए पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी लाभ प्राप्त करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर निर्धारित की गई है।