बरेली में बुजुर्ग ने फंदे से लटक कर दी जान, जांच में जुटी पुलिस
बरेली में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, और पुलिस परिवार और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है।
जागरण संवाददाता, बरेली। सुभाष नगर बग्गा कॉलोनी निवासी एक बुजुर्ग ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्वजन से कारण जानने का प्रयास किया, लेकिन कोई बता नहीं पाया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
सुभाष नगर इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे बग्गा कालोनी निवासी अनुज ने सूचना दी। कहा कि उनके 62 वर्षीय चाचा अजयपाल ने आत्महत्या कर ली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा तो अजय पाल का शव खिड़की के छज्जे के कुंडे से लटका था।
पुलिस के संग पहुंची फारेंसिक टीम ने साक्ष्यों को एकत्र किया। स्वजन ने बताया कि अजय पाल अकेले रहेते थे। आत्महत्या का कारण क्या था यह जानकारी अभी तक किसी को नहीं हैं। पोस्टमार्टम में मौत की असली वजह सामने आएगी।
