जागरण संवाददाता, बरेली। सुभाष नगर बग्गा कॉलोनी निवासी एक बुजुर्ग ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्वजन से कारण जानने का प्रयास किया, लेकिन कोई बता नहीं पाया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुभाष नगर इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे बग्गा कालोनी निवासी अनुज ने सूचना दी। कहा कि उनके 62 वर्षीय चाचा अजयपाल ने आत्महत्या कर ली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा तो अजय पाल का शव खिड़की के छज्जे के कुंडे से लटका था।