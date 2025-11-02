Language
    हर भारतीय को सालभर में 180 अंडों की जरूरत, मिल रहे सिर्फ 103, मांस उत्पादन में इतना पीछे है देश

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 03:15 PM (IST)

    राष्ट्रीय पोषण संस्थान के अनुसार, एक भारतीय को साल में 180 अंडे खाने चाहिए, जबकि उपलब्धता केवल 103 अंडों की है। अंडे के साथ मांस उत्पादन में भी भारत पीछे है। पोषण स्तर सुधारने के लिए अंडे और मांस के उत्पादन और खपत को बढ़ाना आवश्यक है, जिसके लिए सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर काम करना होगा।

    जागरण संवाददाता, बरेली। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान (सी एआरआइ) में आयोजित कुक्कुट किसान गोष्ठी के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर), नई दिल्ली के सहायक महानिदेशक डा. जीके गौड़ ने कहा कि भारत अभी भी अंडा और मांस उत्पादन में अपेक्षित स्तर से काफी पीछे है।

    उन्होंने बताया कि वर्तमान में देश में प्रति व्यक्ति अंडा उत्पादन 103 अंडे प्रति वर्ष है, जबकि आईसीएआर के अनुसार यह आंकड़ा कम से कम 180 अंडे होना चाहिए। इसी तरह, मांस उत्पादन का औसत 7.4 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है, जबकि आदर्श स्तर 10.8 किलोग्राम माना गया है। उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों से साफ है कि भारत में कुक्कुट उद्योग के विकास की अभी भी बहुत संभावनाएं हैं।

    डा. गौड़ ने बताया कि संस्थान के वैज्ञानिकों ने कई हाइब्रिड पक्षी प्रजातियों का विकास किया है, जिससे अंडा और मांस दोनों के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि संस्थान में वैज्ञानिकों की कमी को दूर करने के लिए जल्द ही नए वैज्ञानिकों की नियुक्ति की जाएगी, जिससे अनुसंधान कार्यों को और गति मिलेगी।

    हर साल दिया जा रहा प्रशिक्षण

    पोल्ट्री फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए डा. गौड़ ने बताया कि हर साल बड़ी संख्या में कुक्कुट पालकों को आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों से प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि वे उत्पादन और प्रबंधन के नए तरीकों को अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकें।

    उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि जहां बाहरी व्यापारी संस्थान के उत्पादों को लेकर काफी रुचि दिखा रहे हैं, वहीं स्थानीय कारोबारी अब भी पीछे हैं। उन्होंने उन्हें अधिक जागरूक और सक्रिय होने की आवश्यकता बताई।

    इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डा. जगबीर सिंह त्यागी, डा. संदीप शरण सहित कई वैज्ञानिक और किसान उपस्थित रहे। मेले में संस्थान द्वारा विकसित विभिन्न पक्षी प्रजातियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसे किसानों और आगंतुकों ने उत्साहपूर्वक देखा।