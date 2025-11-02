हर भारतीय को सालभर में 180 अंडों की जरूरत, मिल रहे सिर्फ 103, मांस उत्पादन में इतना पीछे है देश

जागरण संवाददाता, बरेली। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान (सी एआरआइ) में आयोजित कुक्कुट किसान गोष्ठी के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर), नई दिल्ली के सहायक महानिदेशक डा. जीके गौड़ ने कहा कि भारत अभी भी अंडा और मांस उत्पादन में अपेक्षित स्तर से काफी पीछे है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने बताया कि वर्तमान में देश में प्रति व्यक्ति अंडा उत्पादन 103 अंडे प्रति वर्ष है, जबकि आईसीएआर के अनुसार यह आंकड़ा कम से कम 180 अंडे होना चाहिए। इसी तरह, मांस उत्पादन का औसत 7.4 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है, जबकि आदर्श स्तर 10.8 किलोग्राम माना गया है। उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों से साफ है कि भारत में कुक्कुट उद्योग के विकास की अभी भी बहुत संभावनाएं हैं।

डा. गौड़ ने बताया कि संस्थान के वैज्ञानिकों ने कई हाइब्रिड पक्षी प्रजातियों का विकास किया है, जिससे अंडा और मांस दोनों के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि संस्थान में वैज्ञानिकों की कमी को दूर करने के लिए जल्द ही नए वैज्ञानिकों की नियुक्ति की जाएगी, जिससे अनुसंधान कार्यों को और गति मिलेगी।

हर साल दिया जा रहा प्रशिक्षण पोल्ट्री फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए डा. गौड़ ने बताया कि हर साल बड़ी संख्या में कुक्कुट पालकों को आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों से प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि वे उत्पादन और प्रबंधन के नए तरीकों को अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकें।