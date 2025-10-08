दीपावली-छठ पर जाना है घर? इन ट्रेनों में अभी भी खाली हैं बर्थ, आज ही करा लें रिजर्वेशन

दीपावली भैयादूज और छठ पूजा में घर जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना न करना पड़े इसके लिए बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनों को संचालित किया जा रहा है। उत्तर रेलवे के बरेली मंडल और इज्जतनगर रेल मंडल से होकर गुजरने वाली स्पेशल ट्रेनों में बड़ी संख्या में बर्थ खाली हैं।

जागरण संवाददाता, बरेली। दीपावली, भैयादूज और छठ पूजा में घर जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनों को संचालित किया जा रहा है। उत्तर रेलवे के बरेली मंडल और इज्जतनगर रेल मंडल से होकर गुजरने वाली स्पेशल ट्रेनों में बड़ी संख्या में बर्थ खाली हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि छपरा से चलने वाली ट्रेन 05049 छपरा अमृतसर पूजा विशेष गाड़ी में 10 अक्टूबर और 17 अक्टूबर में बड़ी संख्या में बर्थ उपलब्ध हैं। छपरा से चलने वाली 05305 छपरा आनंद विहार टर्मिनल पूजा विशेष गाड़ी में 09 अक्टूबर, 13 अक्टूबर व 16 अक्टूबर को, लालकुआं से चलने वाली 05060 लालकुआं-कोलकाता पूजा विशेष गाड़ी में नौ अक्टूबर, 16 अक्टूबर, छपरा से चलने वाली 04607 छपरा-अमृतसर पूजा विशेष गाड़ी में 13 अक्टूबर और 27 अक्टूबर बर्थ उपलब्ध हैं।

इसी तरह गोरखपुर से चलने वाली 05634 गोरखपुर-नारंगी पूजा विशेष गाड़ी, मऊ से चलने वाली 05301 मऊ अंबाला कैंट पूजा विशेष गाड़ी, बढ़नी से चलने वाली 05005 बढ़नी-अमृतसर पूजा विशेष गाड़ी, गोमती नगर से चलने वाली 05325 गोमती नगर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस पूजा विशेष गाड़ी, गोमती नगर से चलने वाली 05023 गोमती नगर-खातीपुरा पूजा विशेष गाड़ी, मऊ से चलने वाली 05064 मऊ-कोलकाता पूजा विशेष गाड़ी, गोमती नगर से चलने वाली 05314 गोमती नगर-महबूबनगर पूजा विशेष गाड़ी, मऊ से चलने वाली 05017 मऊ-सूरत पूजा विशेष गाड़ी, छपरा से चलने वाली 05115 छपरा-उधना पूजा विशेष गाड़ी, बनारस से चलने वाली 05047 बनारस-कोलकाता पूजा विशेष गाड़ी, बढ़नी से चलने वाली 05033 बढ़नी बांद्रा टर्मिनस पूजा विशेष गाड़ी, गोरखपुर से चलने वाली 03132 गोरखपुर-सियालदह पूजा विशेष गाड़ी, गोरखपुर से चलने वाली 09112 गोरखपुर-वड़ोदरा पूजा विशेष गाड़ी, गोरखपुर से चलने वाली 03528 गोरखपुर-आसनसोल पूजा विशेष गाड़ी, गोरखपुर से चलने वाली 08630 गोरखपुर-रांची पूजा विशेष गाड़ी और गोरखपुर से चलने वाली 03678 गोरखपुर-धनबाद पूजा विशेष गाड़ी में पर्याप्त संख्या में सीटें उपलब्ध हैं।