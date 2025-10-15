दीपावली और छठ पूजा के लिए स्पेशल ट्रेनें: साबरमती हरिद्वार एसी गाड़ी 14 फेरों के लिए होगी संचालित
दीपावली और छठ पूजा के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। साबरमती-हरिद्वार एसी स्पेशल ट्रेन अब 14 फेरों के लिए उपलब्ध होगी, जो अक्टूबर और नवंबर में चलेगी। पूर्वोत्तर रेलवे बढ़नी और आसनसोल के बीच भी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाएगा, जिसमें शयनयान और सामान्य कोच होंगे। यह ट्रेन गोरखपुर के रास्ते चलेगी।
जागरण संवाददाता, बरेली। दीपावली और छठ पूजा को लेकर रेलवे की ओर से त्योहार स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में पूर्वाेत्तर रेलवे और उत्तर रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। अब त्योहार स्पेशल ट्रेन संख्या 09425 और ट्रेन संख्या 09426 साबरमती-हरिद्वार-साबरमती का 14-14 फेरों के लिए किया जाएगा।
दीपावली और छठ पूजा के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाई
उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता ने बताया कि ट्रेन संख्या 09425 का साबरमती से संचालन बुधवार और शनिवार को अक्टूबर में पांच फेरों और नवंबर में नौ फेरों के लिए किया जाएगा। इसी तरह ट्रेन संख्या 09426 का हरिद्वार से संचालन गुरुवार और रविवार को अक्टूबर को पांच फेरों और नवंबर में नौ फेरों के लिए संचालित किया जाएगा। इन ट्रेनों में तृतीय श्रेणी के 16 एसी कोच लगाए जाएंगे।
पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी
वहीं, पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेन संख्या 05056 और 05055 बढ़नी-आसनसोल-बढ़नी साप्ताहिक आरक्षित पूजा विशेष गाड़ी वाया गोरखपुर बढ़नी से 17 अक्टूबर से सात नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार और आसनसोल से 18 अक्टूबर से आठ नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को चार फेरों के लिए संचालित किया जाएगा। इस गाड़ी में शयनयान श्रेणी के नौ, सामान्य द्वितीय श्रेणी के नौ, एसएलआर के दो कोच समेत 20 कोच लगाए जाएंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।