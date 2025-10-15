दीपावली और छठ पूजा के लिए स्पेशल ट्रेनें: साबरमती हरिद्वार एसी गाड़ी 14 फेरों के लिए होगी संचालित

जागरण संवाददाता, बरेली। दीपावली और छठ पूजा को लेकर रेलवे की ओर से त्योहार स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में पूर्वाेत्तर रेलवे और उत्तर रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। अब त्योहार स्पेशल ट्रेन संख्या 09425 और ट्रेन संख्या 09426 साबरमती-हरिद्वार-साबरमती का 14-14 फेरों के लिए किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



दीपावली और छठ पूजा के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाई

उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता ने बताया कि ट्रेन संख्या 09425 का साबरमती से संचालन बुधवार और शनिवार को अक्टूबर में पांच फेरों और नवंबर में नौ फेरों के लिए किया जाएगा। इसी तरह ट्रेन संख्या 09426 का हरिद्वार से संचालन गुरुवार और रविवार को अक्टूबर को पांच फेरों और नवंबर में नौ फेरों के लिए संचालित किया जाएगा। इन ट्रेनों में तृतीय श्रेणी के 16 एसी कोच लगाए जाएंगे।