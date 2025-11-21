साइबर ठगों ने Whatsapp पर लिंक भेजकर की 1.35 लाख की ठगी, बरेली के कैंट थाने में मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, बरेली। साइबर ठग कभी फोन कर फंसाते हैं तो कभी संदेश भेजकर पूरा खाता खाली करते देते हैं। ऐसा ही एक मामला कैंट थाने से सामने आया है। एक सैनिक से ठगों ने वाट्स-एप पर लिंक भेजकर उनके खाते से 1.35 लाख रुपये उड़ा दिए। कैंट थाने में मामले में प्राथमिकी पंजीकृत की गई है।

कैंट निवासी विवेगांटन ने पुलिस को बताया कि 12 नवंबर को उनके वाट्स-एप पर किसी ने एक लिंक भेजा। जैसे ही उन्होंने उस लिंक पर क्लिक किया तो उनके खाते से रुपये कटना शुरू हो गए। तीन बार में उनके खाते से कुल 1.3 लाख रुपये साइबर ठगों ने उड़ा दी। तत्काल ही उन्होंने इस मामले में आनलाइन शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद उनका रुपया होल्ड हो गया। अब उन्होंने कैंट थाने में आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी लिखाई है। पुलिस का कहना हैं कि मामले में जांच की जा रही है।