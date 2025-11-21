साइबर ठगों ने Whatsapp पर लिंक भेजकर की 1.35 लाख की ठगी, बरेली के कैंट थाने में मुकदमा दर्ज
बरेली में साइबर ठगों ने व्हाट्सएप पर लिंक भेजकर एक व्यक्ति से 1.35 लाख रुपये की ठगी की। पीड़ित ने कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह घटना साइबर अपराध के बढ़ते खतरे को दर्शाती है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है।
जागरण संवाददाता, बरेली। साइबर ठग कभी फोन कर फंसाते हैं तो कभी संदेश भेजकर पूरा खाता खाली करते देते हैं। ऐसा ही एक मामला कैंट थाने से सामने आया है। एक सैनिक से ठगों ने वाट्स-एप पर लिंक भेजकर उनके खाते से 1.35 लाख रुपये उड़ा दिए। कैंट थाने में मामले में प्राथमिकी पंजीकृत की गई है।
कैंट निवासी विवेगांटन ने पुलिस को बताया कि 12 नवंबर को उनके वाट्स-एप पर किसी ने एक लिंक भेजा। जैसे ही उन्होंने उस लिंक पर क्लिक किया तो उनके खाते से रुपये कटना शुरू हो गए। तीन बार में उनके खाते से कुल 1.3 लाख रुपये साइबर ठगों ने उड़ा दी। तत्काल ही उन्होंने इस मामले में आनलाइन शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद उनका रुपया होल्ड हो गया। अब उन्होंने कैंट थाने में आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी लिखाई है। पुलिस का कहना हैं कि मामले में जांच की जा रही है।
साइबर ठगी से बचने के लिए यह करें उपाय
- कभी भी किसी भी कस्टमर केयर का नंबर गूगल से नहीं निकाले
- यदि कोई नंबर गूगल से निकाला है तो अपने बैंक खातों से संबंधित जानकारी नहीं दें
- किसी भी व्यक्ति के साथ कोई ओटीपी शेयर नहीं करें
- अनजान नंबर से आए लिंक पर भी कभी क्लिक नहीं करें
- किसी भी तरह के लालच में नहीं आएं
- कोई इंवेस्टमेंट का झांसा दे तो कभी भरोसा नहीं करें
- पुलिस कभी भी वीडियो कॉल या डिजिटल अरेस्ट नहीं करती, यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी बातों पर यकीन नहीं करें
- यदि कोई होटल रेटिंग के नाम पर रुपये देने की बात कहे तो उस पर भरोसा नहीं करें
