बरेली: बीएलओ के स्वजन से मिलने पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर बोला हमला
कांग्रेस अध्यक्ष बीएलओ के परिवार से मिलने पहुंचे और शोक व्यक्त किया। उन्होंने चुनाव आयोग पर निष्पक्ष चुनाव कराने में विफलता का आरोप लगाया और केंद्र सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने परिवार को हरसंभव मदद करने आश्वासन दिया।
जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के कर्मचारी नगर निवासी बीएलओ की मृत्यु के सप्ताह भर बाद सोमवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय स्वजन से मिलने पहुंचे। स्वजन को सांत्वना प्रदान करते हुए कांग्रेस द्वारा हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया। कहा कि एसआइआर ड्यूटी के दौरान हुई तनाव की वजह से बीएलओ की जान चली गई। इसकी पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की है।
चुनाव आयोग और सरकार की ओर से बीएलओ के स्वजन को उचित सहयोग नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। कहा की फतेहपुर और मुरादाबाद में भी बीएलओ की एसआइआर ड्यूटी के चलते तनाव में आकर मौत की घटनाएं सामने आई हैं। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और चुनाव आयोग की है, क्योंकि चुनाव में तैनात कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है।
गौरतलब है कि कर्मचारी नगर दिवंगत बीएलओ सर्वेश गंगवार की बीते सप्ताह हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इसके बाद जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंप मृतक बीएलओ के स्वजन को एक करोड़ का मुआवजा और एक नौकरी देने की मांग की थी।
सोमवार को मृतक के परिवार से मिलने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मांग की कि बीएलओ सर्वेश गंगवार के परिवार को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग दोहरायी। उन्होंने कहा कि चुनावी ड्यूटी पर लगाए जा रहे कर्मचारियों पर लगातार बढ़ता दबाव और संसाधनों की कमी गंभीर चिंता का विषय है।
जिस पर सरकार को तत्काल ठोस कदम उठाने चाहिए। इस दौरान जिलाध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी, महानगर अध्यक्ष दिनेश दद्दा, प्रवक्ता डा. केबी त्रिपाठी गुरुजी, पूर्व महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला समेत अन्य कांग्रेसी पदाधिकारी रहे।
