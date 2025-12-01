बरेली: बीएलओ के स्वजन से मिलने पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर बोला हमला

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के कर्मचारी नगर निवासी बीएलओ की मृत्यु के सप्ताह भर बाद सोमवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय स्वजन से मिलने पहुंचे। स्वजन को सांत्वना प्रदान करते हुए कांग्रेस द्वारा हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया। कहा कि एसआइआर ड्यूटी के दौरान हुई तनाव की वजह से बीएलओ की जान चली गई। इसकी पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की है।

चुनाव आयोग और सरकार की ओर से बीएलओ के स्वजन को उचित सहयोग नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। कहा की फतेहपुर और मुरादाबाद में भी बीएलओ की एसआइआर ड्यूटी के चलते तनाव में आकर मौत की घटनाएं सामने आई हैं। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और चुनाव आयोग की है, क्योंकि चुनाव में तैनात कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है।

गौरतलब है कि कर्मचारी नगर दिवंगत बीएलओ सर्वेश गंगवार की बीते सप्ताह हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इसके बाद जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंप मृतक बीएलओ के स्वजन को एक करोड़ का मुआवजा और एक नौकरी देने की मांग की थी।